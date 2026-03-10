고준희, 에코백도 명품 H사…VIP 친구 잘 뒀네(‘GO’)

고준희가 명품 H사에서 선물을 받았다.지난 9일 고준희의 유튜브 채널 '고준희 GO'에서는 '에르메스백부터 강남 싹쓸이템까지 역대급 보부상 고준희의 왓츠인마이백'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 '고준희'라고 적힌 가방을 보여줬다. 그는 "명품 H사 선물해 준 에코백이다. 긴자점에서 VIP인 사람이거나 아니면 가방을 구매하면 에코백을 만들어서 선물로 주는 거다"라고 설명했다.이에 제작진은 "VIP냐"라고 물었고, 고준희는 "나도 VIP이고 싶은데, 셀러랑 친한 셰프가 친구다. VIP 친구 덕에 에코백을 선물 받았다“라고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr