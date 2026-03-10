사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

'놀라운 토요일'의 스핀오프 프로그램이자 방송인 붐, 이용진이 출연하는 예능 '놀라운 목요일'이 초특급 게스트를 공개했다. 앞서 지난해 12월 '놀라운 토요일'에 고정 출연하던 박나래, 키, 입짧은햇님이 불법 의료 시술 의혹에 휘말린 뒤 프로그램에서 하차했다.오는 19일 첫 방송을 앞둔 tvN '놀라운 목요일'이 MC 붐, 이용진, 정이랑, 서은광, 조째즈와 함께 목요일 밤을 뜨겁게 달굴 핫한 게스트들의 방문을 예고했다. '놀라운 목요일'은 '놀라운 토요일'의 스핀오프 프로그램으로 노래방을 콘셉트로 두 팀이 대결을 펼치는 음악 예능 프로그램. 도레미 마켓의 세계관을 도레미 노래방으로 확장하고 흥미진진한 승부를 펼친다.각 분야에서 사랑받는 이들로 꽉 찬 게스트 라인업이 눈길을 끈다. 먼저 노래방 콘셉트에 걸맞은 대한민국 대표 감성 보컬리스트 KCM이 명품 라이브로 '놀라운 목요일'을 가득 채운다. 뿐만 아니라 4세대 K-POP 대표 보이그룹 투모로우바이투게더 태현과 연준, 5세대 루키 킥플립 계훈과 케이주가 노래는 기본, 화려한 퍼포먼스로 텐션을 끌어올린다.또한 중년 부부 케미스트리를 보여주고 있는 김해준과 나보람이 유쾌함을 더한다. 여기에 성대모사의 달인 이재율과 송진우가 개그 감각과 입담을 뽐내 웃음을 자아낼 예정이다. 연애 리얼리티와 떼려야 뗄 수 없는 김예원, 김민지, 신현우도 출격한다. '환승연애' 시리즈 김예원과 '솔로지옥 시즌5'로 화제가 된 김민지와 신현우가 함께한다.'놀라운 목요일'은 19일 오후 8시 40분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr