박신양, 그림 안 판다…"처치 곤란으로 큰 창고 필요"('아침마당')

사진=KBS '아침마당' 방송 캡처

화가 겸 배우 박신양이 그림을 팔지 않는 이유를 밝혔다.10일 오전 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 화요초대석에는 배우 박신양이 게스트로 출연했다.박신양은 "13~14년 전부터 그림을 그렸다. 전시회는 2~3년 전에 평택에서 했다"고 밝혔다. 박신양은 안동대학교 대학원에서 서양화를 전공하고 있기도 하다.박신양은 연기와 그림을 접목한 전시회에 대해서도 이야기했다. 그는 "첫 번째 전시에서는 연극의 원리를 어떻게 그림과 전시로 이어갈 수 있을까 고민하며 시도해봤다"고 설명했다. 박신양은 전시회 현장에서 직접 그림 그리는 모습을 보여주는 시도를 했다. 그는 "작업실을 전시회장으로 옮겨간 것"이라고 전했다.그림 판매에 대해 박신양은 "첫 번째, 두 번째 전시에서는 그림을 안 팔았다. '그림이 얼마냐'는 얘기는 재밌는 이야기다. 가지고 싶어 하는 분들이 많다는 것도 알고 있다"고 했다.이어 "가지면 다른 분들이 못 보지 않나. 연기를 했을 때는 많은 분이 보고 느끼는 데까지 작용이 일어났다. 그림을 오래 해왔던 사람으로서 그림도 누군가가 보고 느끼는 데까지가 일차적인 완성이 된다고 보고 있다. 그래서 이런 노력을 하고 있다"고 말했다. 크기가 큰 그림을 보관하기 힘들지 않냐는 물음에 "너무나 처지 곤란이다. 큰 창고가 필요하다"며 웃음을 자아냈다. 상설 전시관이 있어야겠다는 말에 박신양은 "만들어달라. 저도 옮겨다니는 게 힘들다"며 웃었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr