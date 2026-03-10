사진제공=하이브

그룹 방탄소년단이 새 앨범 'ARIRANG(아리랑)' 발매 시기에 맞춰 오프라인 팝업 스토어 운영에 나선다.방탄소년단은 10일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)에 'BTS POP-UP: ARIRANG' 진행 일정을 공지했다. 해당 행사는 신세계백화점 본점 더 헤리티지 및 서울 용산구 하이브 사옥 등 총 두 곳을 지정해 개최되며, 다가오는 20일 오후 1시를 시작으로 내달 12일 오후 8시 30분까지 진행 절차를 밟는다. 오프라인 현장 방문의 경우 혼잡을 방지하기 위해 '위버스 스팟(Weverse Spot)'을 활용한 사전 예약제로 출입을 통제한다.이번 오프라인 행사 내 주요 기획은 국립박물관문화재단과의 공동 사업 부문이다. 방탄소년단 측은 새 앨범명인 'ARIRANG'의 기획 의도에 맞춰 국내 전통 미학을 현대적 시각으로 풀어낸 기획 상품(Merch.)을 온·오프라인 매장에 배치할 계획이다. 이는 국립박물관문화재단 소속 브랜드 '뮷즈(MU:DS)'와 합작해 제작한 결과물로, 한국 문화 자산의 가치를 알리는 목적으로 구성됐다. 공동 기획 상품을 비롯해 후드 티셔츠, 볼 캡 형태의 모자 등 자체 기획 상품 물량이 현장에 공급된다.판매 일정과 관련해 오는 12일 일부 품목에 대한 사전 판매가 실시되며, 20일 이후부터는 전체 품목을 구매할 수 있다. 새 음반 발매일인 20일 당일에는 국립중앙박물관 내 상품관에도 해당 합작 상품이 입점한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr