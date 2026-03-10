사진=텐아시아DB

배우 표예진이 시크릿이엔티와 재계약을 체결했다. 앞서 표예진은 한 예능 프로그램에서 만 19세에 승무원으로 입사해 당시 최연소 승무원이었다는 이력을 밝혀 화제를 모은 바 있다.10일 시크릿이엔티 측이 "표예진과 재계약을 체결했다"고 밝혔다. 관계자는 "풍부한 재능과 매력을 갖춘 표예진의 든든한 파트너로서 모든 여정을 함께할 수 있어 진심으로 기쁘다"라며 "표예진의 존재가 언제 어디서나 빛날 수 있도록 앞으로도 최선을 다해 지원할 예정이다. 연기 활동을 비롯해 다방면에서 활약을 전개해 나갈 표예진에게 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.표예진은 드라마 '쌈, 마이웨이', '김비서가 왜 그럴까', 'VIP' 등 화제작들에 꾸준히 모습을 비추며 연기 내공을 쌓았다. 특히 최근에는 SBS '모범택시' 시리즈에 무지개운수의 황금 막내이자 천재 해커 안고은 역으로 대중에게 강렬한 인상을 남겼다.한편 시크릿이엔티 소속 배우로는 홍종현, 김주헌, 장여빈, 배재성, 장덕수, 성승하 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr