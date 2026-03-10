고준희, 인중축소술 고민해…“1년 반은 쉬어야, 재생 느려”(‘GO’)

배우 고준희가 성형수술을 고민하기도 했다.지난 9일 고준희의 유튜브 채널 '고준희 GO'에서는 '에르메스백부터 강남 싹쓸이템까지 역대급 보부상 고준희의 왓츠인마이백'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 "제가 오버립을 좋아해서 립펜슬을 항상 가지고 다닌다. 그래서 윗입술이 조금 더 두꺼워 보이면 좋겠다는 생각을 한다"고 말했다.이어 "인중축소술을 하면 좋을 것 같은데, 쉽게 할 수 없는 수술이다"라고 덧붙였다.또 "수술을 하면 유튜브를 쉬어야 하지 않나. 저는 재생이 느린 편이어서 (성형 수술을) 하나만 해도 오래 걸린다. 인중축소술을 하면 한 1년 반은 쉬어야 할 것 같다. 그럼 유튜브도 못하지 않나. 그래서 수술 대신 메이크업으로 보완하고 있다"고 너스레를 떨었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr