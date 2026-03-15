사진=넷플릭스

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이수혁(37)이 로망을 현실로 만들었다.지난 6일 공개된 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에서 배우 이수혁이 전무후무한 비주얼과 존재감으로 연일 감탄을 끌어내고 있다. '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(블랙핑크 지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.이수혁은 국내 최고의 게임회사 DU가 출시한 월간 구독 연애 서비스 '월간남친' 속 가상 남자친구 최시우 역으로 특별 출연했다. 극 중 인기 웹툰 속 주인공인 최시우는 재벌 3세이자 비주얼 끝판왕인 인물. 이미 2D 캐릭터로도 대중의 마음을 사로잡은 최시우가 '월간남친' 속 실사화로 등장하여 미래와 마주한다.이수혁은 그야말로 만화를 찢고 나왔다. 극 초반, 실루엣만으로도 기대감을 심어준 그는 '월간남친'의 판타지를 완벽하게 열어냈다. 첫 번째 가상 남자친구로 서비스의 세계관을 시청자에게 납득시켜야 하는 상황 속에서 이수혁은 자신의 매력을 십분 활용해 로망 실현의 정점을 보여줬고, 전 세계 시청자들을 홀렸다.실제로 '월간남친'의 김정식 감독 역시 제작발표회에서 “AI처럼 생겼으면 좋겠다, 만화 속을 뚫고 나왔으면 좋겠다고 생각했고 거기에 맞는 배우가 이수혁이었다”라고 캐스팅 비하인드를 밝힌바. 감독의 상상을 그대로 현실로 옮겨 시청자들을 매료시킨 이수혁은 그가 아니었다면 불가능했을 역대급 캐릭터를 또 한 번 탄생시켰다.이수혁은 앞서 웨이브 오리지널 드라마 'S라인'을 통해 강렬한 인상을 남기며 국내외 시청자들의 이목을 사로잡았다. 또한 영화 '시스터'에서는 안정적인 연기력과 한층 넓어진 연기 스펙트럼으로 또 한 번 저력을 보여줬다. 다양한 장르에 도전하며 다채로운 활약을 이어가고 있는 이수혁. 이번 '월간남친'에서도 독보적인 캐릭터를 완벽히 구현, 판타지 세계관을 완성한 그의 글로벌 파급력이 다시금 주목받고 있다.'월간남친'은 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr