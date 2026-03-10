정동원 / 사진=텐아시아 DB

가수 정동원(JD1)이 '사랑을 처방해 드립니다'의 배경음악(OST) 가창자로 합류해 음원 녹음을 마쳤다.정동원이 참여한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'의 두 번째 OST 트랙 '그대는 나의 모든 것'은 다가오는 14일 오후 6시 정식 공개 일정을 앞두고 있다.곡 '그대는 나의 모든 것'은 해당 드라마의 주요 테마곡으로 분류된다. 특정 인물을 향한 감정을 서술한 가사와 이에 맞춘 멜로디로 구성됐으며, 정동원의 보컬을 통해 타인에게 다가가는 심리 상태를 표현하는 데 주력했다.해당 곡은 앞서 드라마 9회 방영분 영상에 삽입돼 극 중 인물들의 서사를 전개하는 과정에 활용된 바 있다. 방송을 통해 음원 일부가 노출된 이후 전체 트랙 발매 절차를 밟게 됐다.작품 '사랑을 처방해 드립니다'는 갈등 관계에 놓인 두 가문이 오해를 해소하고 하나의 가족으로 통합되는 과정을 다룬 가족극이다. 해당 방송은 매주 토요일과 일요일 오후 8시 KBS 2TV 채널을 통해 송출되고 있다.정동원이 부른 이번 드라마 OST '그대는 나의 모든 것' 음원은 14일 오후 6시 주요 온라인 음원 플랫폼에 일제히 등록된다.한편 정동원은 본인의 서브 캐릭터인 아이돌 JD1 명의의 활동과 더불어 '소품집 Vol.2', 'Easy Lover(이지 러버)', '키다리의 선물', '고리' 등 다수의 음반 및 음원을 발표하며 개인 일정을 소화해 왔다. 이어 지난달 해병대 교육훈련단에 입소했으며, 기초군사훈련을 수료한 뒤 총 18개월의 기간 동안 군 복무를 이행할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr