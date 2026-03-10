사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 아이유와 변우석이 운명을 함께할 부부가 된다.다음 달 10일 방송되는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 측이 커플 포스터를 최초로 공개했다. '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스다.극 중 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)은 각각 평민이라는 신분과 왕실의 차남이라는 위치로 인해 각자의 한계를 마주하고 있다. 이를 벗어날 방법으로 계약 결혼을 선택한 성희주와 이안대군은 부부라는 공동체가 되어 힘을 합칠 예정이다.공개된 포스터 속에는 서로의 목표를 성취하기 위해 발을 맞춰나갈 성희주와 이안대군의 모습이 담겼다. 같은 곳을 바라보는 성희주와 이안대군의 반짝이는 눈빛에는 굳건한 의지가 타오른다. 또한 왕실을 대표하는 대군 부부의 수려한 자태도 시선을 사로잡는다. 한국적인 미가 돋보이는 의상과 액세서리가 마치 대군 부부의 웨딩 화보를 보는 듯한 착각을 불러일으킨다.'21세기 대군부인'은 커플 포스터를 통해 대군 부부가 될 채비를 마친 성희주와 이안대군의 서막을 열었다. 닮은 듯 다른 성희주와 이안대군이 서로를 만나 인생에서 어떤 변화를 겪게 될지 궁금증이 커지고 있다. 제작진은 "성희주와 이안대군은 겉으로 보기에는 부족함 없어 보이지만 내면에는 각자 처한 처지에 따른 결핍이 존재하는 인물"이라며 "계약 결혼을 계기로 각자의 한계를 뛰어넘어 마침내 같은 꿈을 꾸게 될 성희주, 이안대군 부부의 이야기를 기대해 달라"고 전했다.'21세기 대군부인'은 4월 10일 오후 9시 40분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr