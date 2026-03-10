최여진과 재혼한 남편까지 레드카펫…수상스키장은 누가 운영해

최여진이 남편과 함께 레드카펫에 올랐다.최여진은 9일 자신의 계정에 "조금은 특별했던 데이트, 조금 더 예쁘게 조금 더 멋지게 댄스스포츠 세계 선수들을 한눈에 보고 오랜만에 눈 호강, 귀 호강, 음악과 춤이 없다면 이 세상에 너무 건조할 거야"라면서 남편과 함께 찍은 사진을 게재했다.사진에는 댄스스포츠 국제 대회 레드카펫에 오른 부부의 모습이 담겼다. 최여진은 자주색 드레스를 입고 화려함을 뽐냈다.한편 최여진은 지난해 6월 김재욱 씨와 결혼했다. 최여진은 초혼, 남편은 재혼이다. 김 씨는 가평에서 수상스키장을 운영 중이다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에서 결혼식 현장을 공개하기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr