배우 주현영이 악역 연기 후 겪었던 악플에 대한 심경을 밝혔다.8일 유튜브 채널 '주연은 주현영'에는 '취했어요? 주현영 : 웅!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 주현영은 "오늘 촬영 너무 편안했다"며 만족감을 드러냈다. 이어 "우리 팀의 편안한 분위기도 한몫했던 것 같다"며 "SNL 할 때 활어회처럼 막 날뛰는 모습들을 많이 사랑해주셨는데 그런 모습을 유튜브에서도 다양하게 보여줄 기회를 만들고 싶다"고 말했다.식사를 이어가던 중 이상형에 대한 질문이 나오자 주현영은 잠시 고민에 빠졌다. 그는 "이상형이라는 게 고정되는 건 아닌 것 같다"며 "나이가 들고 경험이 쌓이면서 계속 달라진다"고 말했다.다만 한 가지 분명한 기준이 있다고 밝혔다. 주현영은 "배우가 아니어도 업계 사람을 만나고 싶다"며 "업계 사람이 아닌 분을 만났을 때는 연기 고민이나 작품 이야기 등을 깊게 나누는 데 한계가 있더라"고 솔직하게 털어놨다.연기에 대한 생각도 이어졌다. '로맨스 연기 금지 vs 호러 연기 금지'라는 질문에는 로맨스를 선택했다. 그는 "호러는 제가 즐기는 장르이긴 하지만 꼭 하고 싶은 연기는 아니다"라며 "로맨스는 나이를 먹을수록 경험이 쌓이면서 표현할 수 있는 감정의 결이 달라지기 때문에 계속 해보고 싶다"고 설명했다.이어 '로코퀸 vs 액션퀸' 질문에는 망설임 없이 로코퀸을 선택했다. 주현영은 "정유미 선배님이 하는 로맨스 같은 연기를 해보고 싶다"며 로맨틱 코미디 장르에 대한 애정을 드러냈다.밸런스 게임에서는 특유의 유쾌한 입담도 이어졌다. '평생 주연인데 중박 vs 평생 조연인데 대박' 질문에는 "너무 쉽다"며 "저는 재미있는 걸 하고 싶다"고 답했다. 이어 "믿고 보는 조연이 될 수도 있는 거 아니냐. 시청자들의 마음을 울리는 캐릭터들이 조연에 많다"고 설명했다.연기와 관련해 가장 솔직한 이야기는 악역 경험에 대한 고백이었다. '평생 악역으로 욕먹기 vs 평생 바보 역할로 무시당하기' 질문에 주현영은 잠시 고민하다 바보 역할을 선택했다.주현영은 "예전에는 악역을 선택했을 것 같은데 실제로 그런 경험을 하고 나니 생각이 달라졌다"고 밝혔다. 이어 "드라마에서 캐릭터 때문에 '주현영 죽어라', '쟤 뒤졌으면 좋겠다' 같은 댓글이 달렸는데 그걸 보니까 정서적으로 타격이 있더라"며 "다음 날 라디오 출근하는데 마음에 돌멩이가 하나 있는 것처럼 계속 안 좋았다"고 털어놨다.주현영은 "연기를 잘했다는 의미로 받아들이는 것과 별개로 사람으로서 받는 상처가 있었다"며 "그래서 평생 욕먹는 역할은 못 하겠다는 생각이 들었다"고 솔직한 속마음을 전했다.대화가 이어지던 중 주현영의 휴대폰 메시지 이야기도 나왔다. 그는 "카톡이 지금 700개 넘게 쌓여 있다"며 "답장을 정성 들여 하고 싶어서 미루다 보면 계속 쌓인다"고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr