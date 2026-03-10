사진=SBS '아니근데진짜'

'아니 근데 진짜' 김원희가 신동엽과의 과감한 스킨십에 입을 열었다.9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에 배우 김원희가 출연했다.이날 '지옥' 콘셉트의 토크쇼에 초대된 김원희는 "크리스천인데 지옥으로 부르면 어쩌냐"고 토로했다. 남편에게 영상 편지를 쓴 그는 "한날한시에 죽자고 그랬는데, 갑자기 이렇게 됐다"면서 "남편은 부르지 마라. 우리 남편은 천국 가야해"라고 말해 웃음을 안겼다.탁재훈이 "그런 약속 지키는 사람이 없다"고 위로하자, 김원희는 "그런 약속 여자랑 해본 적 있냐"고 되물어 폭소를 유발했다.김원희는 예능계에서 그녀를 거쳐 간 '김원희의 남자들'에 대해 이야기를 나눴다. 첫 번째 남자는 바로 신동엽. 콩트 예능의 시초인 ‘신동엽 김원희의 헤이헤이헤이’에서 호흡을 맞춘 두 사람은 당시 웃기고 싶은 욕심에 대본에도 없는 무리수를 감행한 비하인드를 전했다.특히 '신동엽과 스킨십'이 화두가 되자, 김원희는 "따로 스킨십 한 건 없는데?"라며 의문을 드러냈다. 그러나 약 24년 전 연기한 콩트에서 아슬아슬한 빼빼로 키스, 종이 한 장을 입으로 옮기기 등의 장면이 나오자 "저런 거 시키지도 않은 건데"라며 고백해 눈길을 끌었다.이상민은 "이딴 식으로 살아서 지옥 온 거"라고 비난했고, 카이는 "저 때 수위가 셌다"며 지금과 다른 예능 환경에 경악했다. 이에 김원희는 "조금 과했던 게 느껴진다. 대본에 뼈대만 있고, 다 애드리브였다. 저 때 심지어 남자친구도 있었다"고 솔직하게 털어놨다.탁재훈은 "저 정도 수위면 신동엽 씨랑 결혼했어야 하는 거 아니냐"며 놀라워했고, 이상민은 "시청률 20% 돌파해서 의미가 있었던 것"이라고 설명했다.당시 정극 연기를 하던 김원희는 "나 저런 사람 아닌데"라면서 "신동엽이 저런 거(자극적 장면) 좋아한다. 자기가 먼저 아이디어도 준다"면서 "저건 쌍방과실이다. 나 혼자 한 거 아니"라고 강조해 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr