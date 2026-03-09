사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

방송 종료 후에도 뜨거운 관심을 모으고 있는 '나솔사계' 국화가 단독 인터뷰를 통해 본인을 둘러싼 각종 논란을 해명하고 촬영 당시 미처 다 전하지 못했던 속마음을 솔직하게 털어놨다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '저를 이끌어 줄 수 있는 남자를 만나고 싶습니다-국화 단독 인터뷰'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 돌싱 특집 2탄의 주역인 국화가 출연해 근황을 전했다.국화는 최종 선택에서 22기 영수와 26기 경수의 선택을 받고도 결정을 포기했던 이유에 대해 돌싱이라는 특수한 상황 속에서 더욱 신중할 수밖에 없었음을 고백했다. 확신이 없는 상태에서 누군가의 마음을 섣불리 받는 것이 예의가 아니라고 판단했다는 설명이다. 하지만 국화는 스핀오프 콘텐츠인 '지지고 볶는 여행'에 함께 가고 싶은 상대로 26기 경수를 지목하며 22기 영수에게는 편안한 즐거움을 느꼈다면 26기 경수에게는 이성적인 설렘을 느꼈다고 밝혀 반전의 여운을 남겼다.또 인터뷰에서 국화는 방송 출연 이후 겪어야 했던 연예인 못지않은 고충도 토로했다. 10년째 SRT 승무원으로 근무 중인 국화는 업무 현장에서 본인을 알아보는 승객들이 많아져 업무에 지장이 가지 않도록 마스크를 착용하고 일한다는 일화를 전했다. 특히 국화는 인성 및 언행과 관련된 악플로 인해 극심한 심적 고통을 겪었음을 시인했다. 본인의 자연스러운 표정을 두고 계산적이라거나 눈을 희번득하게 뜬다는 식의 비난을 받았을 때 가장 속상했다는 국화는 동기 출연자들의 따뜻한 격려 덕분에 위기를 극복할 수 있었다고 덧붙였다.또한 국화는 시청자들 사이에서 비판의 대상이 되었던 이른바 '양말 논란'에 대해서도 조심스럽게 입을 열었다. 국화는 "당시 숙소에서 잠든 출연자 옆에서 양말을 털었던 행동은 만취 상태에서 비롯된 부주의였을 뿐 상대를 무시하려는 의도는 전혀 없었다"고 해명했다. 스스로 '옥순'이라고 칭했던 발언 역시 "모든 여성 출연자가 동경하는 상징적인 이름에 대한 가벼운 농담이었을 뿐"이라며 세간의 오해를 일축했다.방송 출연을 통해 자신을 되돌아보는 계기를 가졌다는 국화는 앞으로 자신을 듬직하게 이끌어 줄 수 있는 인연을 만나고 싶다는 바람을 전했다. 비록 최종 선택은 불발되었으나 솔직하고 당당한 매력으로 존재감을 각인시킨 국화가 향후 어떤 행보를 보여줄지 시청자들의 이목이 쏠리고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr