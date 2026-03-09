사진제공=클렙

사진제공=클렙

사진제공=클렙

배우 겸 가수 도경수가 공식 팬클럽을 모집하며 단단한 팬 결속력으로 2026년 활동에 힘을 얻는다.소속사 클렙은 9일 공식 SNS를 통해 도경수의 3기 팬클럽 모집 오픈 소식을 전해 국내외 팬들의 반가움을 샀다. 팬클럽 모집 소식과 함께 공개된 스틸에서도 기존에 볼 수 없었던 도경수만의 색다른 매력 변신이 예고돼 기대감을 자아내고 있다. ‘DOH'S RECIPE’라는 콘셉트 아래 팬들과 대중 모두에게 친근한 직업군인 요리사와 어릴 적 자신의 꿈이었던 농부의 면모를 다양하게 담아냈다.특히 주방에서 흰 와이셔츠 하나만 걸쳐도 ‘요섹남’의 면모를 유감없이 보여줬다. 또 그린 점퍼를 입은 채 식재료들이 가득 담긴 트레이를 든 스틸에서는 청량하면서도 댄디한 젊은 농부의 분위기를 선보여 변신의 귀재다운 모습으로 팬들의 탄성을 자극했다.‘Fresh. Simple. Honest.’라는 카피 문구에서도 알 수 있듯 재료 본연의 맛을 살린 심플하면서도 정직한 맛을 추구하는 실력파 장인처럼 도경수가 팬들의 마음에 쏙 드는 매력 레시피를 3기 팬클럽에서도 펼쳐낼 것으로 기대를 모은다.도경수의 3기 팬클럽은 오는 11일부터 31일까지 팬덤 플랫폼 비스테이지를 통해 모집되며, 멤버십 가입자는 오는 4월 1일부터 내년 3월 31일까지 사전 컨텐츠 프로모션 및 각종 혜택들을 만나볼 수 있을 전망이다. 관련 세부 내용은 공식 SNS와 커뮤니티 공지를 통해 확인 가능하다.도경수는 지난해 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘조각도시’에서 광기 어린 빌런 안요한 역으로 연기 변신에 성공했으며, tvN 예능 ‘콩콩팡팡’에서는 타코에 대한 남다른 애정으로 ‘타코장인’에 등극하는 등 극과 극 변신을 이어갔다. 지난 1월에는 약 2년 6개월 만에 그룹 EXO의 정규 8집 ‘REVERXE’에 참여해 글로벌한 인기를 확인한 바 있어 이번 팬클럽 모집을 통해 더욱 친근한 소통으로 팬들과의 접점을 넓혀나갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr