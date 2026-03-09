사진=인스타그램 갈무리

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 파리에서 불편한 기색을 보였다.9일 한 인스타그램 계정에는 "파리에서 팬들과 함께 있는 모습이 포착됐다"라는 문구와 함께 짧은 영상이 게재됐다.해당 계정은 팔로워 58만 명 이상을 보유한 해외 연예 소식 계정으로, 유명인의 독점 순간과 영상 등 최신 연예계 소식을 전하는 채널이다.해당 영상 속에는 제니가 파리를 걷던 중 많은 사람들에게 둘러싸인 모습. 일부는 "파리에 온 경험이 어떻냐"고 물었고 "옷이 잘 어울린다"고 환호하기도 했다. 그러나 일부는 제니의 동선을 막고 큰 소리를 내며 주의를 끌었다.이에 제니의 매니저는 "사인을 해주면 우리를 놔둘 수 있겠냐"며 팬들에게 협조를 요청했다. 제니 역시 "오늘은 혼자만의 시간을 가질 수 있을까요"라고 말하며 양해를 구했다. 이어 "저에게 매우 스트레스가 될 것 같다"고 말하는 등 피로감을 보였다.이후 제니는 사인을 해주며 팬들의 요청에 응했지만, 밀려오는 요청에 힘들어하는 모습도 보였다. 그는 "약속을 지켜달라"고 호소하기도 했다. 특히 일부 팬이 이미 사인을 받고도 다시 요청하자 매니저가 제지했고, 함께 사진을 찍어달라는 요청에는 정중히 거절했다.영상이 공개된 이후 글로벌 팬들 사이에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부는 제니의 태도를 문제 삼았고, 또 다른 이들은 "개인 공간을 존중해 달라"며 옹호했다.한편 제니는 지난 7일 브랜드 샤넬 앰배서더 자격으로 ‘샤넬 2026 가을·겨울 레디투웨어 컬렉션 쇼’ 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr