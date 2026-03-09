사진=텐아시아DB

사진=알비더블유

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 중국어 싱글을 선보이며, 또 한 번 글로벌 존재감을 확장한다.솔라는 오늘(9일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 중국어 싱글 '總有一顆屬於你的星球'(이하 'Your Own Star')를 발매한다.'Your Own Star'는 거대한 시간의 흐름 속에서 자신만의 좌표와 존재의 의미를 찾아가는 과정을 그린 곡으로, 서정적인 분위기와 어우러진 경쾌한 밴드 사운드가 듣는 즐거움을 배가한다.솔라는 'Your Own Star'를 통해 'Z세대 톱밴드' 고오인(Accusefive)과 협업에 나서 눈길을 끈다. 솔라가 곡의 방향성을 제시한 데 이어 직접 작사에도 참여해 진정성을 더했다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 누구나 혼자인 것 같은 외로운 순간에 놓인 이들에게 건네는 솔라의 다정한 위로가 담긴다. 솔라와 고오인이 함께 출연해 국경과 언어를 초월한 음악적 시너지를 선사할 전망이다.이처럼 솔라는 중국어 싱글을 잇달아 발매하며 중화권 음악 시장을 정조준한다. 솔라는 지난해 6월 타이베이 싱어송라이터 9m88과의 협업해 화제를 모은 중국어 싱글 'Floating Free'로 타이베이 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위, KKBOX 톱 트렌딩 송 차트 1위에 오르며 현지 주요 차트를 석권한 바 있다.나아가 솔라는 'Your Own Star'를 통해 고오인과 호흡을 맞추며 중화권 음악 시장 공략을 본격화, 'K-팝 디바'로서의 글로벌 존재감을 한층 확장할 것으로 기대된다.솔라의 중국어 싱글 'Your Own Star'는 오늘(9일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr