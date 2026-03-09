사진 제공=모브컴퍼니

가수 주니(JUNNY)가 북미 지역 11개 도시에서 진행된 단독 투어 일정을 마쳤다.주니는 지난달 16일(현지시간)부터 이달 5일까지 캐나다 몬트리올, 토론토, 밴쿠버, 캘거리를 비롯해 미국 뉴욕, 시카고, 댈러스, 오스틴, 시애틀, 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코 등에서 2026 'null(널)' 북미 투어(NORTH AMERICA TOUR)를 개최했다.해당 공연에서 그는 지난해 발표한 정규 2집 'null'의 수록곡들과 겨울 시즌 겨냥 음원 'SEASONS(시즌스)' 등을 기반으로 세트리스트를 구성했다. 무대 위 퍼포먼스와 가창을 선보였으며, 현장 관객들이 곡을 따라 부르는 모습이 포착되기도 했다.이와 함께 'MOVIE(무비)', 'INVITATION(인비테이션)', 'AURA(아우라)' 등의 기존 트랙들을 비롯해 어쿠스틱 편곡을 거친 'Thank You(땡큐)', 리믹스 버전의 'Here We Go Again(히어 위 고 어게인)'을 추가로 배치해 공연을 소화했다.이번 투어 일정 중 몬트리올, 토론토, 시카고, 밴쿠버, 캘거리 등 5개 지역 무대에는 지난달 'DMC' 리믹스 음원을 공동 작업한 캐나다 국적의 뮤지션 마일스 로이드(Myles Lloyd)가 게스트로 합류해 합동 무대를 꾸몄다. 아울러 뉴욕과 댈러스, 오스틴, 로스앤젤레스, 샌프란시스코 공연은 배정된 좌석이 전석 매진되는 기록을 세웠다.북미 일정을 종료한 주니는 올해 본인의 음반 작업 및 오프라인 공연 일정을 지속할 예정이다. 앞서 그는 아이돌 그룹 제로베이스원과 그룹 빌리의 앨범 제작 과정에 참여해 작곡 및 프로듀싱 관련 업무를 병행한 바 있다.이후 주니는 아시아 및 남미 지역으로 'null' 투어 일정을 확장한다. 이달 22일 대만, 24일 싱가포르, 26일 태국을 방문하며, 오는 8월 21일 멕시코 시티, 23일 상파울루, 25일 부에노스아이레스에서 단독 무대를 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr