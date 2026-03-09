사진제공=(주)쇼박스, 제이와이드컴퍼니

배우 김민이 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 천만 배우 대열에 이름을 올렸다.김민이 출연한 영화 '왕과 사는 남자'(는 지난 6일 관객 수 1000만 명을 돌파했다. 김민은 극 중 광천골 촌장 엄흥도(유해진 분)의 아들 엄태산 역을 맡아 관객들에게 강렬한 인상을 남겼다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 작품이다. 극 중 김민이 연기한 엄태산은 어린 시절 천자문과 소학을 뗄 정도로 총명한 인물이다. 가난 탓에 일찍이 과거 시험을 포기하고 활쏘기에 매진하는 등 또래답지 않은 의연함을 보이는 한편, 상왕 이홍위(박지훈 분)가 마을 사람들의 정성을 외면할 때는 거침없이 맞서는 당찬 면모를 보여줬다.특히 '왕과 사는 남자'를 통해 처음 사극에 도전한 김민은 캐릭터 몰입도를 끌어올리기 위해 촬영 전 대본 리딩을 거듭하며 인물에 어울리는 대사 톤을 찾는 데 공을 들였다. 여기에 평소 하얀 피부 톤을 낮추고 흉터 분장을 더하는 등 그 시대 인물을 구현하기 위한 비주얼적인 디테일에도 많은 신경을 기울였다는 후문.'왕과 사는 남자'는 김민이 '리바운드'와 '더 킬러스'에 이어 장항준 감독과 세 번째로 호흡을 맞춘 작품이라는 점에서도 의미가 깊다. 김민은 그간의 작업을 통해 쌓아온 신뢰를 바탕으로 한층 깊어진 연기력과 안정적인 캐릭터 소화력을 선보이며 스크린 속 존재감을 확실히 각인시켰다.김민은 소속사를 통해 "'왕과 사는 남자'를 향해 태산처럼 큰 사랑 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 생각지도 못한 관객 수에 매일 놀라고, 또 덕분에 행복한 나날들을 보내고 있다"라며 "촬영하는 내내 행복했기에 좋은 결과가 찾아오기를 간절하게 바랐는데, 그 바람을 이루게 해주셔서 정말 감사드린다. 관객분들의 마음과 저희 팀의 마음이 단종 대왕님께 전해져 작은 위안이 되셨으면 좋겠다. 다시 한번 관객분들께 감사드린다"고 소감을 전했다.한편 김민은 올해 방송 예정인 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 로봇 연구실의 분위기를 책임지는 막내 최한결 역으로 시청자들과 만난다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr