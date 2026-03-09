2019년에 촬영했는데 이제야 개봉…배성우 “음주운전 사과”(‘끝장수사’)

배성우가 과거 음주운전에 대해 다시 사과했다.9일 오전 서울 CGV 용산 아이파크몰에서 영화 ‘끝장수사’ 제작보고회가 개최됐다. 박철환 감독과 배우 배성우 정가람 이솜 조한철 윤경호가 참석했다.이날 배성우는 “먼저 저의 과오로 인해 불편을 느낀 모든 분들께 진심으로 다시 한번 사과드린다”고 밝혔다.이어 “영화 ‘끝장수사’가 개봉하고 이 자리에 설 수 있게 된 것 모두 깊은 감사를 드린다. 그리고 다행”이라며 “부디 감독과 스태프, 다른 배우의 노고가 저로 인해 가려지지 않길 바란다. 끝까지 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.‘끝장수사’는 2019년 촬영을 마친 뒤 ‘출장수사’라는 이름으로 개봉할 예정이었으나, 코로나19와 배성우의 음주운전 논란 등으로 개봉이 연기된 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr