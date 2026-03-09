사진=에이엠엔터테인먼트

배우 신민아가 김우빈과 결혼 후 근황을 전했다.9일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '신민아가 귀엽고 가방 꾸미기가 아름다워요 차분한 목소리로 전하는 그녀의 요즘 근황은?'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속 신민아는 근황에 대해 "요즘 근황은 '재혼 황후'라는 드라마를 끝내고 쉬고 있다. 쉬면서 동시에 차기작 준비를 하고 있다"고 밝혔다.하루 루틴에 대해서도 솔직하게 답했다. 신민아는 "화보 또는 광고 촬영이나 드라마 촬영 등 중요한 날이면 그날을 위해 관리해야 한다"며 "식단 관리도 하고, 피부 관리도 받는다"고 전했다.이어 "몇 개월 정도 쉴 타이밍이 있으면 저만의 취미나 루틴을 만들어 볼 생각은 늘 갖고 있는데 쉽지 않고, 촬영이 바쁜 시기에는 꾸준히 관리하려고 노력한다"고 덧붙였다.또 새로 알게 된 유행템으로는 '두쫀쿠'(두바이 쫀득 쿠키)를 언급했다. 신민아는 "너무 맛있다. 저도 좀 빠졌는데 살이 엄청나게 찐다고 하고, 구하기도 쉽지 않더라. 그건 어디서 시작됐을지 궁금하다"라며 웃었다.끝으로 신민아는 "2026년에도 열심히 연기하는 제가 되도록 준비 많이 하고 있다. 기대 많이 해달라"라고 강조했다.한편 신민아는 모델 겸 배우 김우빈과 10년 연애 끝 지난해 12월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 올해 초 스페인으로 신혼여행을 다녀온 후 본업으로 복귀했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr