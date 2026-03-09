/ 사진제공 = 티오피미디어

그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 새로운 챕터를 시작한다.오드유스(써머, 마야, 마이카, 카니, 예음)는 9일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 싱글 ‘Babyface(베이비페이스)’의 뮤직 썸네일을 공개했다.뮤직 썸네일에는 동명의 타이틀곡 ‘Babyface’와 수록곡 ‘C♡NDY exe(캔디 exe)’의 음원 일부가 포함돼 이목을 집중시켰다. 이와 함께 오드유스의 당찬 걸음걸이와 다채로운 비주얼이 조화를 이루며 신곡에 대한 기대감을 배가시키고 있다.‘Babyface’는 탄탄한 베이스 리듬을 중심으로 리드미컬한 사운드가 전개되는 팝 댄스 장르의 곡이다. 중독성 강한 후렴구 멜로디는 리스너들에게 한 번 들으면 잊을 수 없는 강렬한 인상을 남길 전망이다.이렇듯 풍부한 티징 콘텐츠로 컴백 열기를 더하고 있는 오드유스의 새 싱글 ‘Babyface’의 기대 포인트 세 가지를 짚어봤다.10대만이 느낄 수 있는 순수한 우정을 자신들만의 언어로 표현했던 오드유스가 이번에는 10대를 막 지나온 시점에서 느낀 감정을 노래한다. 멤버 전원이 20대를 맞이한 만큼, 10대와 20대의 경계에서 느끼는 호기심과 설렘, 그리고 자신감이 드러나는 순간을 포착해 솔직하게 담아냈다.더불어 성장한 퍼포먼스로 프로페셔널한 면모를 입증할 계획이다. 귀여움과 진지함이 교차되는 순간을 매혹적으로 그려내며, 겉모습은 여전히 ‘Babyface’일지라도 무대 위 순간은 이미 완성된 프로임을 증명한다.그간 10대 청춘의 이미지를 구축했던 오드유스는 한층 성숙해진 비주얼을 공개해 화제를 모았다. 첫 번째 콘셉트 포토에서는 파티걸 스타일과 담대한 눈빛으로 색다른 분위기를 드러내며 이전과는 180도 달라진 아우라를 자랑하기도 했다.이어 공개된 두 번째 콘셉트 포토는 인조 잔디와 푸른 하늘이 어우러진 운전 면허 시험장을 배경으로 동화 같고 몽환적인 분위기를 선보였다. 레이스, 가죽, 퍼 등 다양한 소재를 믹스매치한 의상으로 시크하면서도 러블리한 무드까지 완벽 소화, 컴백에 대한 기대감을 높이고 있다.오드유스는 본격적인 컴백 프로모션에 앞서 ‘컴백 워밍업’ 콘텐츠를 통해 팬들과 소통했다. ‘컴백 워밍업’에는 완벽한 무대를 위해 꾸준히 운동을 이어가는 오드유스가 담겼으며, 컴백 준비 과정을 성실하게 이어가는 진정성 있는 태도까지 엿볼 수 있었다.꾸며내지 않은 태도와 자연스러운 개성이라는 독보적인 정체성을 유지하는 동시에, 당당한 태도의 근거를 보여준 오드유스. 이들의 컴백이 더욱 기대되는 이유다.한편, 오드유스의 두 번째 싱글 ‘Babyface’는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개되며 16일에는 오프라인을 통해 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr