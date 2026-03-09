스트레이 키즈/ 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 유튜브 뮤직비디오 조회수로 새로운 기록을 썼다.2020년 9월 14일 발매된 정규 1집 리패키지 앨범 'IN生(인생)'의 타이틀곡 'Back Door(백 도어)' 뮤직비디오는 8일 오전 기준 유튜브 누적 조회수 4억 회를 넘어섰다. 해당 영상은 팀 내 자체 프로듀싱 유닛 쓰리라차(3RACHA) 소속 가수 방찬, 가수 창빈, 가수 한이 작업한 음원을 바탕으로 특수 촬영 기법과 안무를 화면에 담아냈다. 이는 앞서 4억 뷰를 넘긴 '神메뉴(신메뉴)'와 '소리꾼'에 이어 해당 그룹이 통산 세 번째로 달성한 4억 뷰 돌파 기록이다.이와 함께 현지 스트리밍 데이터 집계 결과도 발표됐다. 음악 및 엔터테인먼트 데이터 분석 기관 루미네이트(Luminate)에 의하면, 스트레이 키즈는 2025년 한 해 동안 미국 현지에서 12억 회의 온디맨드(On-Demand) 스트리밍 건수를 기록했다. 온디맨드 스트리밍은 이용자가 플랫폼 내에서 특정 곡이나 영상을 직접 선택해 재생한 횟수를 의미한다. 해당 수치는 지난해 미국 내 K팝 아티스트의 온디맨드 스트리밍 기록 중 최다 수치다.국제음반산업협회(IFPI)가 산정한 2025년 연간 글로벌 차트 지표 또한 추가됐다. 이들은 정규 4집 'KARMA(카르마)' 실적을 바탕으로 '글로벌 앨범 세일즈 차트' 부문 2위에 올랐다. 이외에도 '글로벌 아티스트 차트' 및 '글로벌 앨범 차트' 부문에서는 K팝 아티스트 중 유일하게 상위 10위권 내에 진입했다. 더불어 오는 3월 26일(현지시간) 개최되는 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈(2026 iHeartRadio Music Awards)'에서는 '올해의 K팝 그룹(K-pop Group of the Year)' 부문 최종 후보로 지명됐다. 앞서 2024년과 2025년에 걸쳐 '올해의 K팝 앨범' 부문을 수상한 데 이어 3년 연속 시상식 후보 명단에 포함됐다.오프라인 대면 공연 일정도 예정되어 있다. 다가오는 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일 총 4일에 걸쳐 인천 인스파이어 아레나에서 6번째 공식 팬미팅 'Stray Kids 6TH FANMEETING STAY in Our Little House(스테이 인 아워 리틀 하우스)'를 개최한다. 이어 6월과 9월에는 각각 미국 뉴욕에서 열리는 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌(The Governors Ball Music Festival)'과 브라질의 '록 인 리오(Rock in Rio)' 행사에 간판 출연자인 헤드라이너로 무대에 오를 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr