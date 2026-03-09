사진=RM SNS, 텐아시아 DB

사진=RM SNS

그룹 방탄소년단 리더 RM이 미공개 사진을 풀며 멤버 슈가의 생일을 축하했다.RM은 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "생축"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 멤버 슈가가 소파로 추정되는 공간에 누워있는 모습. 두꺼운 쿠션으로 인해 슈가의 얼굴은 눌러지면서 귀여움을 유발했다. 이를 포착한 RM은 몰래 사진을 찍어 가지고 있다가 생일에 맞춰 팬들에게 공유하는 장난기 가득한 면모를 보였다.한편 두 사람이 몸 담고 있는 방탄소년단은 오는 20일 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고, 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 컴백 라이브를 개최한다. 현장을 찾지 못하는 팬들은 넷플릭스를 통해 전 세계 어디서든 실시간으로 시청할 수 있다.신보 'ARIRANG'의 타이틀곡은 'SWIM'(스윔)이다. 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 헤엄쳐 나아가는 태도를 노래한 곡이다. 밀려오는 흐름을 자신만의 속도로 넘어가겠다는 의지를 '삶에 대한 사랑'이라는 메시지로 풀어냈다. RM이 작사 전반에 참여해 곡의 진정성을 더했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr