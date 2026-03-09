사진제공=tvN

배우 강채영이 박신혜 주연의 드라마 '언더커버 미쓰홍' 종영을 맞아 진심 어린 인사를 전했다. 앞서 강채영은 배우 서현진 주연의 드라마 Jtbc '러브 미'에 출연한 바 있다.강채영은 9일 소속사 메리고라운드컴퍼니를 통해 "저희와 같이 울고 웃으며 함께해주신 시청자분들 덕분에 미숙이를 잘 보내줄 수 있을 것 같아 감사한 마음뿐입니다"라며 시청자들에게 감사의 마음을 전했다. 이어 "미숙이를 처음 만나 설레는 마음에 첫 촬영 전날 밤을 지새운 게 엊그제 같은데 벌써 종영이라니요. 아쉽고 또 아쉽습니다"라고 작품을 떠나보내는 소회를 밝혔다.이어 그는 "걱정하기도 했지만 든든한 301호 룸메즈와 사랑스러운 봄이 덕분에 언제 그랬냐는 듯 너무나도 소중하고 행복한 시간을 보냈다"라며 "속 깊고 따뜻한 미숙이가 저에게 그래 줬던 것처럼, 미숙이의 여정이 시청자분들께도 작게나마 위로가 되었기를 바란다"고 말했다. 또 "그 시대를 살아내고 견뎌냈던 모든 미스김들께 무한한 존경과 사랑을, 그리고 오늘 하루를 열심히 살아내고 계신 여러분들께 진심 어린 응원을 보냅니다. 정말 감사드립니다"라고 덧붙였다.극 중 강채영은 한민증권 마강지점 직원이자 301호 룸메이트 김미숙 역으로 분해 극의 한 축을 담당했다. 딸을 홀로 키우는 미혼모로서의 삶과 위기 속에서도 버텨내는 인물의 감정선을 섬세하게 그려내며 현실적인 연기로 시청자들의 공감을 이끌어냈다. 특히 극 후반부 펼쳐진 미숙의 서사는 시청자들의 안타까움과 응원을 동시에 불러일으키며 화제를 모았다.한편 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 꾸준한 화제 속에 지난 8일 방송을 끝으로 종영했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr