자료제공-대박기획

가수 이찬원의 전국투어 콘서트 <찬가: 찬란한 하루> 광주 공연이 성료했다.지난 7일 오후 5시, 8일 오후 3시 광주시 서구 김대중컨벤션센터 다목적홀에서 '2025 2026 이찬원 콘서트 <찬가 : 찬란한 하루>' 광주 공연이 개최됐다.이번 공연은 2024 이찬원 콘서트 '찬가' 이후 새로 시작된 전국 투어다. 지난해 10월 발표한 두 번째 정규 앨범 '찬란(燦爛)' 수록곡까지 더해진 무대로 약 197분 동안 광주 팬들을 매료시켰다.웅장한 밴드 사운드와 함께 레이저, 조명 퍼포먼스가 현란하게 펼쳐지는 가운데, 이찬원이 리프트를 타고 중앙 무대에 등장하자 객석에서는 '이찬원'을 연호하는 함성이 울려 퍼졌다.그는 컨트리 팝 장르에 감성 보컬이 어우러진 새 앨범 '찬란' 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’와 '그댈 만나러 갑니다'로 공연의 시작부터 분위기를 뜨겁게 달궜다.이찬원은 "광주 공연에 와 주신 여러분께 감사드린다"고 인사를 전한 뒤 남진의 ‘상사화’와 나훈아의 ‘간다 이거지?'를 연이어 부르며 관객들의 큰 호응을 이끌어냈다.이어 조용필의 ‘그 겨울의 찻집’, 임주리의 ‘립스틱 짙게 바르고’를 선보이며 추억의 감성을 자극했다.또한 새 앨범 ‘찬란’ 수록곡 ‘낙엽처럼 떨어진 너와 나’, 경쾌한 리듬이 돋보이는 자신의 곡 ‘첫사랑’을 비롯해 조용필의 ‘잊혀진 사랑’, 전영록의 ‘종이학’을 잇달아 선보이며 관객들과 뜨겁게 호흡했다.이찬원은 결혼식 축가로도 잘 알려진 자신의 노래 ‘시월의 시’와 신곡 '빛나는 별'을 통해 색다른 즐거움도 선사했다.‘엄마의 봄날’과 ‘꽃다운 날’로 감동의 무대를 전한 그는 공연이 막바지로 향하는 아쉬움을 달래듯 ‘잊지는 말아야지'와 ‘테스형!’으로 관객들의 흥을 최고조로 끌어올렸다.이어 ‘첫정’, ‘신 사랑고개’, ‘사랑님’, ‘오라버니’, ‘너는 내 남자’로 구성된 ‘으른 감성 레트롯 메들리’에서는 이찬원의 노련한 무대 매너가 돋보였다. 그는 함께 호흡을 맞춘 밴드 멤버들을 한 명씩 소개하며 고마움을 전했다.이후 대금 연주에 맞춰 ‘어매'를 열창했으며, 국악풍의 노래 ‘쓰리랑’과 ‘진또배기’로 공연의 막바지를 알렸다.이찬원은 추억을 남기기 위한 사진 촬영을 진행한 뒤 새 앨범 수록곡 ‘락앤롤 인생’으로 본 공연을 마무리했다.팬들의 뜨거운 앵콜 요청에 앵콜곡으로 새해 첫날 듣고 싶은 곡 TOP5('머나먼 고향', '해뜰날', '천하장사', '달타령', '무조건')로 이루어진 떼창곡 메들리를 부르며 한 번 더 공연장 분위기를 뜨겁게 달궜다.이후 광주에서 열린 공연답게 광주 메들리(‘화개장터’, ‘목포의 눈물’, ‘남원의 애수’, ‘비 내리는 호남선’, ‘남행열차’)로 시작해 앵콜 메들리(‘태클을 걸지마’, ‘내장산’, ‘오늘이 가장 젊은 날’, ‘남자라는 이유로’), 앵앵콜 메들리(‘내 나이가 어때서', '추풍령', '미운 사내', '울고 넘는 박달재', '둥지'), 앵앵앵콜 메들리('처녀 뱃사공', '잘 있거라 부산항', '눈물을 감추고', '섬마을 선생님', '소양강 처녀'), 앵앵앵앵콜 메들리('가져가', '오빠는 잘 있단다', '빠이 빠이야', '그 여자의 마스카라', '또 만났네')로 길게 이어지며, 본 공연에 버금가는 꽉 찬 앵콜 구성으로 관객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.마지막으로 이찬원은 ‘시절인연(時節因緣)’을 부르며 광주 공연의 대미를 장식했다.한편, 이찬원의 전국투어 콘서트 <찬가: 찬란한 하루>는 대전, 서울 등지로 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr