사진=큐브엔터테인먼트 제공, 그룹 이세계아이돌 프로필 사진

3월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 그룹 아이들과 버추얼 아이돌 그룹 이세계아이돌이 경쟁으로 맞붙었다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 3월 투표는 9일 0시부터 오는 22일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 걸 브랜드 부문에서는 이세계아이돌, 아이들, 김세정, 아이유, 마마무, 오마이걸, 트와이스, 드림캐쳐, 아이브, 있지, 소녀시대, 니쥬, 세이마이네임, 블랙핑크, 엔믹스, 레드벨벳, 수지, EXID, 프로미스나인, 선미까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이중 이세계아이돌과 아이들이 가장 큰 인기를 끌고 있다. 이세계아이돌은 인터넷 방송인 우왁굳이 기획한 오디션을 통해 결성돼 2021년 12월 17일에 데뷔한 6인조 버츄얼 아이돌이다. 이들은 최근 한터뮤직어워즈에서 버츄얼 아이돌 최초로 포스트제너레이션상을 수상해 눈길을 끌었다.아이들은 지난 7일 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI'를 개최했다. 아이들은 K팝 걸그룹 최초로 타이베이돔에서 단독 콘서트를 진행한 것으로 전해졌다. 2024년 월드투어 당시 타이베이 아레나 3회 공연 매진에 이어 이번에도 일반 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록했다. 소속사 측은 이번 공연에 시야제한석까지 추가 오픈하며 4회 연속 매진 기록을 세웠다고 설명했다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr