배우 이주승이 반려견을 떠나보냈다. 얼마 전 같은 아픔을 겪은 배우 구성환은 이주승을 위로하며 추모의 댓글을 남겼다.이주승은 8일 자신의 SNS을 통해 "오늘 새벽 11살인 코코가 하늘 나라에 갔어요"라고 밝혔다. 그는 반려견에게 "코코야 끝까지 고통과 싸워줘서 너무 고마워. 너 덕분에 10년간 정말 행복했어. 너무너무 사랑해"라고 전했다. 또한 "그동안 많이 사랑 받아왔는데, 꽃분이와 할아버지에 이어 연속적인 슬픈 소식이 죄송합니다. 코코는 시크하고 예민하지만 때로는 저한테 붙어자고 애교도 부리고 그랬어요. 꽃분이랑 동갑인 코코는 무지개 다리를 건너 둘이 신나게 뛰어 놀꺼라고 생각해요. 마음 속으로 추모 한 번만 부탁드립니다"라고 했다.구성환도 얼마 전 반려견 꽃분이를 떠나보냈다. 이주승과 코코, 구성환과 꽃분이는 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 일상을 공개한 적도 있다. 구성환은 "코코야 벌써 많이 보고싶다. 그곳에서 꽃분이랑 많은 친구들하고 맛난 거 많이 먹고 행복하게 지내고 있어.. 엄마 주승"이라고 추모 및 위로의 댓글을 남겼다. 가수 코드쿤스트도 "코코도 사랑한다"라고 위로했다.네티즌들은 "코코야, 꽃분이랑 같이 뛰놀고 편히 쉬렴", "코코 조심히 잘가. 행복한 견생이었길, ""코코랑 꽃분이랑 같이 산책하고 맛있는거 많이 먹다가 가끔씩 오빠들 꿈에 놀러와줘. 편히 쉬렴" 등 댓글을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr