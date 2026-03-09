사진제공=제이와이드컴퍼니

오는 4월 첫 방송 예정인 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다.

배종옥은 극 중 배우 '오정희' 역을 맡는다. 오정희는 해외 영화제에서 여우주연상을 거머쥐는 등 오랜 시간 정상의 자리를 지켜온 국내 톱배우다. 카메라 밖에서도 누군가 자신을 지켜보고 있다는 의식 속에 늘 연기하듯 살아가는 인물로, 이러한 몰입은 삶의 굴곡진 기억을 잠시나마 잊게 해주는 그만의 유일한 돌파구다.



오정희는 숨과 시선만으로 주변의 분위기를 단번에 장악하는 인물이다. 자존심 강하고 카리스마 있는 성격으로 배종옥 특유의 존재감 강한 연기로 극의 깊이를 더할 예정이다.

배종옥은 그간 다수의 드라마, 영화, 연극 등을 오가며 탄탄한 연기 내공을 입증했다. 다양한 캐릭터를 아우르며 대체불가 연기력을 선보여 온 만큼, '모자무싸'를 통해 또 어떤 모습을 보여줄지 기대된다.

배종옥이 출연하는 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 오는 4월 첫 방송된다.



태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

