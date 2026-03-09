사진='미운 우리 새끼' 캡처

배우 이민우(51)가 방송 중 열애 사실을 고백했다.지난 8일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 배우 김승수와 이민우가 고주원의 집을 찾아 다양한 이야기를 나눴다.이날 이민우는 "아들을 숨겨놓고 있다는 소문이 있었다. 김서형 씨와 이미 결혼한 사이라는 가짜 뉴스도 있었다. 포털사이트에 서로가 배우자로 기재된 적이 있다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "나와 김서형 씨는 전혀 친분이 없었다. 반박 기사가 바로 나왔다. 내가 사과할 일도 아닌데 사과를 해야 하나 싶었다"라고 말했다.김승수가 "결혼에 대한 생각은 어떠냐"고 묻자 이민우는 "작년까지만 해도 (결혼을) 안 해도 된다고 생각했는데 언제 갈 수도 있으니 열어놓고 생각하자 싶었다"고 답했다. 이후 그는 "지금 여자친구가 있다"라며 열애 사실을 깜짝 고백해 모두를 놀라게 했다.이민우의 깜짝 발언에 김승수는 "지난번에 만났을 땐 없다고 하지 않았냐"라며 놀랐다. 그러자 이민우는 "없다고 하지는 않았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr