사진제공=그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니의 멤버 온유가 미니 5집 'TOUGH LOVE(터프 러브)'를 발매한다.온유는 9일 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 'TOUGH LOVE'를 공개한다. 타이틀곡 'TOUGH LOVE'는 온유가 작사는 물론 데뷔 후 처음으로 작곡에 참여한 곡이다. 해외 유명 프로듀서진과 직접 만나 긴밀한 협업 끝에 완성됐으며, 온유의 음악적 외연을 확장하는 트랙이 될 것으로 기대된다.곡 초반에는 온유 특유의 서정적인 보컬로 정서적 몰입도를 높이고, 후렴구에는 강력한 드랍으로 중독성을 배가한다. '사랑하기에 모든 아픔을 견디며 잠재력을 깨운다'라는 진취적인 메시지로 대중들에게 용기와 위로를 전한다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 온유가 자신이 짊어진 운명의 무게를 오롯이 견디는 모습이 담겼다. 온유는 끊임없는 고통에 휘청이며 쓰러지기를 반복하지만, 매 순간 다시 몸을 일으켜 앞으로 나아간다.'TOUGH LOVE'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 온유는 신보 발매와 함께 카카오T 등 오프라인을 아우르는 프로모션을 진행하며 컴백 열기를 이어갈 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr