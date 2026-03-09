사진=텐아시아DB, 뮤직앤뉴

3월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 가수 우디와 화사 등 음원 강자 사이 인기 경쟁이 본격화됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 3월 투표는 9일 0시부터 오는 22일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.핫 장르 브랜드 부문에서는 우디, 소유, 산다라박, 화사, 키키, 카더가든, 한로로, 우즈, 다비치, 이찬혁, 고정우, 박서진, 김용빈, 강민수, 손빈아, 김소연, 신승태, 최우진, 추혁진, 박성온까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이중 가장 큰 사랑을 받은 두 가수는 우디와 소유였다. 우디는 지난달 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 미니앨범 '우디. 집'(Woody. zip)을 발매했다. 이 앨범은 지난해 9월 발표한 '인 미'(IN ME) 이후 약 5개월 만에 선보이는 앨범이다. 그는 수록된 전곡의 작사 및 작곡에 참여해 아티스트로서 한층 깊어진 음악적 성숙도를 보였다.소유는 지난달 26일 자신의 유튜브 채널에 "소유가 하는 관리가 어떤 거냐고요? 모두 알려드립니다. 소유's 관리 Q&A"라는 제목의 영상을 올렸다. 이 영상에서 그는 성형설에 해명하며 "성형이 아니라 다이어트다. 다들 제가 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 20kg 감량했다"고 고백했다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr