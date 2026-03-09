사진=KBS2

2012년 방영된 '각시탈' 이후 14년 만에 재회한 진세연과 박기웅이 극 중 엇갈림 끝에 기습 입맞춤으로 진심을 확인했다.8일(어제) 저녁 8시 2회 연속 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 11, 12회에서는 공주아(진세연 분)와 양현빈(박기웅 분)의 깊어지는 감정선과 공씨 집안의 이사 문제를 둘러싼 파란만장 소동극이 펼쳐졌다. 이날 방송 시청률은 18.4%(닐슨 코리아 제공, 전국 가구 전체 기준)로 자체 최고 시청률을 경신, 주말 방송 전체 1위를 기록하며 안방극장에 짜릿한 재미를 선사했다.어제 11회 방송에서 공정한(김승수 분)은 양동익(김형묵 분)과의 이사 결정 동전 던지기에서 일부러 패배했다. 이에 양동익은 찝찝함을 감출 수 없었고, 공대한(최대철 분)은 결과에 승복할 수 없다며 열분을 토했다. 하지만 평생 형한테 양보하며 살았던 동생을 위해 큰 결단을 내린 공정한의 진심은 시청자들에게 뭉클한 감동을 선사했다.공주아와 양현빈의 관계는 계속 엇갈렸다. 양현빈은 자신을 챙겨주는 공주아를 차갑게 거절했고, 공주아는 집안 상황 때문에 어쩔 수 없다는 걸 알면서도 밀어내는 양현빈에게 서운함이 폭발했다. 결국 양현빈은 "잘해주면 내가 마음을 접기가 힘들어서 그래요"라고 속마음을 털어놓으며 안타까움을 더했다.그런가 하면 공씨 집안을 향한 양씨 집안의 조력이 흥미를 자극했다. 양현빈은 계약금 일시불 진행이라는 파격적인 조건으로 한성미(유호정 분)에게 태한 그룹 모델을 제안했다. 또한 양선출(주진모 분)은 나선해(김미숙 분)의 약국 임차를 돕는 등 뒤에서 지원군을 자처하며 훈훈함을 자아냈다.11회 방송 말미 양동익은 공정한과 동반 방송 출연 제의를 받았다. 이에 양동익은 병원 식구들에게 이별을 고하려는 공정한을 긴박하게 가로막으며 다음 화를 향한 궁금증을 높였다.이어진 12회 방송에서 양동익은 공정한에게 이사 가지 말 것을 간곡히 부탁했다. '반세기 우정' 컨셉으로 방송에 출연하기 위해 온정 시장의 명물 상인회장과 부회장으로 남아야 했기 때문. 단호하게 거절하는 공정한과 끝까지 소원이라며 조르는 양동익의 상반된 분위기는 극의 재미를 더했다.공주아와 양현빈 사이에는 또 한 번 불꽃이 튀었다. 회사에서 의견 차이로 대립하던 두 사람은 팽팽한 기싸움을 벌였고, 이후 공주아는 양현빈 앞에서 보란 듯이 소개팅을 선언했다. 질투와 속상함이 뒤섞인 양현빈의 표정은 두 사람 사이에 새로운 국면을 예고하며 긴장감을 끌어올렸다.그 무렵 양동익은 차세리(소이현 분) 몰래 공정한의 이사를 막기 위한 계획을 세웠다. 나선해와 집 계약을 했던 파출소 소장(진용욱 분)을 찾아가 계약 무산을 시도하는가 하면, 양선출을 설득해 약국 계약까지 취소하는 열정을 보였다. 또한 양은빈(윤서아 분)의 지도 하에 비즈니스 파트너십 성사를 위한 '헌신 계약서'를 작성하는 양동익의 모습은 큰 웃음을 선사했다.그런가 하면 공대한과 양동숙(조미령 분) 사이는 분위기가 반전됐다. 함께 술을 마시며 신세 한탄을 하던 두 사람은 묘한 기류를 형성했고, 금방이라도 입을 맞출 듯 가까워지는 모습으로 새로운 로맨스의 시작을 예고했다.방송 말미 공주아는 소혜 오빠(구자성 분)와의 소개팅 자리에서 양현빈을 떠올리다 결국 만취 상태로 그를 찾아갔다. 불쑥 입을 맞추고 돌아서는 공주아를 양현빈이 다시 끌어당겨 키스하는 엔딩은 시청자들의 설렘을 폭발시키며 다음 방송을 향한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr