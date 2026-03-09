사진=박연수 SNS

전(前) 축구 국가대표 선수 송종국의 딸이 남다른 골프룩 핏을 자랑했다.지난 8일 모친이자 배우 박연수는 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박연수의 딸 송지아가 골프룩을 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 송지아는 화려하고 발랄한 스타일링을 찰떡처럼 소화해 눈길을 끌었다.앞서 박연수는 지난 5일 SNS를 통해 "택배가 10일 넘게 사라졌다. 그 안에 송지아 프로의 옷이 있다"며 CCTV 장면을 공유한 바 있다.한편 2001년 영화 '눈물'로 데뷔한 박연수는 2006년 축구선수 송종국과 결혼했다. 그러나 2007년에 딸 송지아 2008년에 아들 송지욱을 낳은 후 2015년 이혼했으며, 두 자녀는 2013년 방송한 MBC '아빠! 어디가?'를 통해 큰 인기를 끌기도 했다. 현재 송지아는 골프선수로, 송지욱은 축구선수로 활약하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr