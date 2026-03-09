사진제공=넷플릭스

배우 이재욱이 '월간남친'에 특별 출연해 그룹 블랙핑크의 멤버 지수와 핑크빛을 그렸다.이재욱은 지난 6일 공개된 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에서 완벽한 비주얼을 자랑하며 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡았다. '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디 시리즈다. 시리즈 제목이자 극 중 등장하는 가상 연애 구독 서비스 '월간남친'은 꿈꾸던 이상형과 데이트를 눈앞에 구현하며 짜릿한 설렘을 선사한다.다양한 작품들을 통해 로코 장인으로 우뚝 선 이재욱은 '월간남친'에서 짧은 등장에도 불구하고 남다른 비주얼로 시선을 사로잡았다. 안정적인 연기력에 설렘 지수를 높이는 눈빛과 표정, 말투가 어우러지며 극의 재미를 배가시켰다.이에 공개를 앞둔 ENA 월화 드라마 '닥터 섬보이'에 대한 기대감도 높아지고 있다. '닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은 분)가 그리는 메디컬 고립 로맨틱 코미디다.뿐만 아니라 이재욱은 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 공개도 앞두고 있다. '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 청년 혁준(이재욱 분)이 어떤 공포를 마주할지 알 수 없는 지옥의 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 미스터리 호러 판타지 시리즈다.활발한 작품 활동 외에도 예능까지 섭렵하며 다재다능한 매력을 자랑한 이재욱이 선보일 새로운 작품에 귀추가 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr