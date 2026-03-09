'49세' 이민우, 유명 여배우와 결혼에 입 열었다…"만나는 사람 있어" ('미우새')

사진=텐아시아DB

배우 이민우(49)가 김서형(52)과 결혼설에 대해 해명하며 현재 열애 중임을 고백했다.지난 8일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'('미우새')에서는 이민우, 김승수가 고주원의 집에 방문하는 모습이 담겼다.이날 미혼인 이민우는 "기본이 애 둘, 아니면 돌싱이다. 제일 많이 듣는 이야기가 몰래 결혼했다는 거다"라며 루머에 대해 언급했다.이민우는 "후배가 '어떤 기자가 오빠의 숨겨진 아들을 찾고 있다'고 하더라"며 "한 포털 사이트에서는 직원이 데이터 입력을 실수해서 배우 김서형과 이미 결혼한 사이라고 나오기도 했다"고 설명했다.이어 그는 "김서형 씨 회사에서 대노했었다. 내가 사과할 일이 아닌데 사과해야하나 했었다"라고 털어놨다. 이민우는 결혼 생각에 대해 "작년이나 재작년까지만 해도 (결혼을) 안 해도 된다고 생각했는데, 결혼할 수도 있으니 열어놓고 잘 생각해보자로 바뀌었다"고 밝혔다.바뀐 계기에 대해 묻자 이민우는 머뭇거리다 "사실 지금 (만나는) 사람이 있다"고 고백했다. 김승수가 "저번에 만났을 때 없다고 하더니"라며 분노하자 이민우는 "형님한테 미리 전화도 드리고 양해를 구하고 했어야 했는데 부족했다"며 사과했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr