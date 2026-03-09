사진=슈 유튜브

S.E.S. 출신 슈가 근황을 전했다.8일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '입안 가득 봄이 왔슈! 직접 무친 봄동비빔밥 먹방 (feat. 품절대란 봄동)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 슈는 3개월 만에 유튜브 제작진과 재회하며 "작년에 인사드리고 오랜만에 인사드리는 것 같다. 그동안 출장도 많고 정신없이 바쁘게 지냈다"며 "유튜브를 자주 못 올려서 죄송하다. 2026년에는 마음을 잡고 다시 열심히 해보겠다"고 말했다.제작진의 "댓글을 보니까 '슈님 먹방 해달라'는 글이 많더라"는 말에, 슈는 "먹방을 잘하는 편은 아니라 표현을 잘 못할까 걱정이지만 맛있게 먹을 수는 있다"고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "요즘은 키가 조금 더 컸으면 좋겠다는 생각이 들어 우유도 챙겨 마시고 있다. 우유가 골다공증 예방에도 좋다고 하지 않나. 그래서라도 우유를 먹고 있다"며 엉뚱함을 발산했다.슈는 봄 제철 식재료인 봄동을 활용한 비빔밥 만들기에 도전했다. 슈는 "요즘 봄동 비빔밥이 유행이라고 해서 마트에 갔는데 봄동이 다 품절이었다"며 "어제만 해도 세 군데를 돌았는데 하나도 없더라. 그런데 촬영 당일 마트에서 딱 하나 남아 있는 걸 발견해서 바로 사 왔다"고 설명했다.슈는 "오늘의 콘셉트는 다이어트 봄동 비빔밥"이라며 다양한 재료를 준비했다. 특히 단백질과 영양을 고려해 낫토와 아보카도를 넣는 자신만의 레시피를 공개했다. 그는 "낫토는 단백질이 풍부하고 장 건강에 좋다"며 "아보카도는 좋은 지방이 많아서 포만감을 오래 유지시켜 준다"고 설명했다.여기에 현미 위주의 잡곡밥과 봄동, 낫토, 아보카도, 계란 프라이, 김가루, 들기름 등을 더해 봄동 비빔밥을 완성했다. 슈는 "이건 PT 선생님들이 좋아할 식단 같다"며 웃었다. 완성된 비빔밥을 맛본 제작진은 "소스가 정말 맛있다"며 감탄했다. 슈 역시 한입 먹자마자 "진짜 맛있다. 쫀득쫀득하고 봄 느낌이 난다"며 만족감을 드러냈다.한편, 슈는 최근 별거 중인 남편 임효성과 부부싸음을 한 뒤 연락 두절 상태라고 밝힌 바 있다. 임효성은 과거 7억원대 상습도박 혐의로 징역 6개월, 집행유예 2년 선고받은 슈의 2억 8000만원 빚을 대신 갚아준 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr