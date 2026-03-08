사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 유연석이 사실 아르바이트 할 준비를 했다고 밝혔다.8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 유연석이 스페셜 MC로 등장했다.이날 서장훈은 유연석의 출연에 대해 "2024 SBS 연예대상에서 '틈만나면' 시청률 5% 공약으로 '미우새' 출연을 약속한 것"이라고 설명했다.당시 유연석은 '최고 시청률' 프로그램에 출연을 약속했던 바. 그는 "저렇게 하니까 안 나올 수가 없었다"고 털어놨다.새 드라마 '신이랑 법률사무소' 시작을 앞두고 신동엽은 "예능 프로 5% 넘는 게 쉽지 않고, 드라마 10% 쉽지 않다. 시청률 10% 넘으면 한 번 더 출연해달라"고 요구했다. 서장훈은 "스튜디오 말고 VCR로 나오라"고 덧붙여 웃음을 안겼다.유연석은 국민 MC 유재석, 신동엽 차이점에 대해 말했다. 그는 "재석이형은 야외에서도 만나는데, 동엽이형은 일어나서 만난 적이 없다"면서 "예전에 동엽이형과 예능을 했는데, '인생술집', '화신' 다 앉아 있었다. 일어난 걸 못 봤다"고 전했다. 이에 신동엽은 "앉는 걸 좋아한다"며 너스레를 떨었다.서장훈이 "'틈만나면' 말고 다른 새 예능이 프로그램을 시작하는데, 유재석 VS 신동엽 둘 중 한 명과 함께한다면?"이라고 묻자, 유연석은 "제작비 많으면 두 분이 같이하면 안 되냐"며 대답을 피했다. 서장훈은 "너무 비싸서 안 된다"며 선택을 재촉했다.결국 유연석은 신동엽을 선택하며 "동엽 형님을 야외로 모셔보고 싶다. 걸어 다니는 여행 예능을 하고 싶다"고 밝혔다. 신동엽은 "연석이랑 한다면 많이 짓궂고 야한 프로그램 하고 싶다"고 말했다.'지금 거신 전화는' 속 유연석의 오글 대사가 공개됐다. 당시 그는 '섹시 미간'이라는 별명까지 얻었다.'알려줘, 널 사랑하지 않을 수 있는 방법' '네가 벗을래? 내가 벗길까?' 등이 VCR를 통해 공개되자, 유연석은 "앞뒤 맥락 없이 저 대사만 보니까 굉장히 강렬하다"며 머쓱한 표정을 지었다. 신동엽은 "패러디하면 재미있는 콩트 나오겠다"며 만족감을 드러냈다.유연석은 오글 대사에 대해 "대본으로 받았을 때는 내가 어떻게 할 수 있을까. 당황스럽더라. 일상적으로 쓰는 말이 아니니까"라면서 "드라마 아닌 현실에서 해 본 적은 없다"고 밝혔다.지게차, 트레일러 자격증을 취득한 유연석은 "운전병이었는데, 제대하고 만약에 작품이 없으면 어쩌나 불안감에 나가서 알바할 수 있는 걸 군대에 있을 때 따보자 했다"며 입대 후 불안감을 느꼈다고 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr