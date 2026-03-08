이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '조동아리'

개그맨 이승윤이 '나는 자연인이다' 촬영 중 의식을 잃었던 순간을 회상했다.이승윤은 8일 유튜브 채널 '조동아리'에 게재된 "15년째 산속을 헤매고 있는 윤택-이승윤의 폭탄 선언"이라는 제목의 영상에 출연했다.이날 이승윤은 "말벌에 쏘였다. 죽을 뻔했다"며 산속 촬영 중 겪었던 위험한 경험을 언급하며 말벌에 쏘였던 당시 상황을 떠올렸다. 그는 "촬영 도중 장수말벌에 어깨를 쏘인 적이 있다"며 "말벌 크기가 엄청나게 커서 처음엔 깜짝 놀랐다"고 말했다.이어 "장수말벌 독이 일반 벌보다 500배 독침을 가지고 있다. 저는 알레르기 체질이라 아나필락시스 쇼크가 올 수 있는 상황이었다"고 설명했다.처음에는 대수롭지 않게 생각했다는 이승윤은 '자연인' 촬영을 계쏙 하려 했지만 주변의 권유로 급히 병원으로 향하게 됐다고 밝혔다. 그는 "처음에는 괜찮은 줄 알고 촬영을 이어가려고 했다. 그런데 주변에서 빨리 응급실로 가야 한다고 하더라"고 말했다.그러나 병원으로 이동하던 중 상황은 급격히 악화됐다고. 이승윤은 "차를 타고 이동하는데 알레르기 반응이 시작됐다. 혀가 말려 들어가는 느낌이 들었고 숨 쉬는 것도 점점 힘들어졌다"며 당시를 떠올렸다.몸이 붓기 시작하며 호흡까지 어려워지자 위기감이 커졌다고 했다. 그는 "의식을 잃으면 다시 못 꺠어날 수도 있겠다는 생각이 들었다"며 "정신을 붙잡고 버티면서 병원까지 가려고 했다"고 전했다.결국 정신력으로 버티다 기억을 잃었다며 이승윤은 "병원에 거의 다 왔다는 말을 듣고 안심했는지 그 순간 의식을 잃었다"고 말했다.이후 눈을 떴을 때는 이미 응급 치료를 받고 있던 상황. 그는 "정신을 차려보니 코에 호스가 꽂혀 있었다"며 "그때 '이렇게 허무하게 갈 수도 있겠구나' 라는 생각이 들더라"고 털어놨다.그러면서 "그 일을 겪고 나니 더 열심히 살아야겠다는 생각이 들었다"며 당시의 심경을 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr