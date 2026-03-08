사진 = 유이 인스타그램

키 172cm에 몸무게 50kg의 스펙을 가진 가수 겸 배우 유이의 밝은 근황이 시선을 모은다.최근 유이는 자신의 인스타그램에 "오늘은 날씨 좋아 가볍게 10km 완주(사실 최선을 다했음) 나도 껴줘서 고마워 수미니"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 유이는 대형 육상경기장 관중석을 배경으로 난간 앞에 서서 한 손에 메달을 들어 올린 채 환하게 웃고 있다.유이는 블랙 집업 점퍼와 밝은 그레이 팬츠를 착용한 편안한 차림에 자연스럽게 내려오는 단발 헤어가 어우러져 활동적인 분위기를 더했다. 뒤편으로는 트랙 위를 걷는 참가자들과 관중석을 가득 채운 인파, 그리고 푸른 하늘 아래 펼쳐진 경기장이 한눈에 담긴다. 이어진 사진에서는 같은 장소에서 두 팔을 양옆으로 펼쳐 보이며 카메라를 향해 밝게 미소 짓고 있고 관중석의 초록색 좌석과 경기장 구조물이 시원하게 이어지며 현장의 생동감을 전한다.이를 본 팬들은 "방송과 관계없이 꾸준히 하시는 모습이 멋집니다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "믓찌십니다" "기여우심" 등의 댓글을 달았다.한편 1988년생인 유이는 지난해 방송된 tvN '무쇠소녀단2'에 출연해 다이어트 방법을 밝힌 바 있다. 유이는 닭가슴살과 현미밥으로 며칠을 버텼다고 밝혔는데 그 결과 골격근량은 24.1㎏까지 늘고 체지방은 2㎏ 줄어드는 성과를 냈다. 긴장 속에 티셔츠까지 벗고 올라선 계체량에서 50.84㎏을 기록하며 무사히 통과하자 멤버들에게 자랑스러운 미소를 지었다. 하지만 극도의 긴장감 탓에 대회 직전 헛구역질을 하기도 해 안쓰러움을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr