사진 제공｜KBS 사장님 귀는 당나귀 귀

KBS2 ‘사당귀’의 탈북 셰프 이순실이 장원영으로 변신한다.오늘(8일) 방송되는 ‘사당귀’에서 이순실 보스의 리마인드 웨딩 촬영 현장이 공개된다. 이순실은 위고비로 30kg 감량에 이어 컨투어링 메이크업과 청담동 사모님 헤어스타일로 완벽 변신한다.이순실의 아이돌 변신을 위해 전현무, 홍현희의 전담 메이크업 아티스트 샵뚱이 출격한다. 샵뚱은 이순실이 “나 장원영 만들어 줘”라고 외쳐 동공지진을 일으키지만, 이순실의 얼굴에 기적 같은 브이라인을 생성시켜 모두를 깜짝 놀라게 만든다. 이어 이순실은 악성 곱슬을 모두 펴고 우아한 청담동 사모님 헤어스타일로 변신한다.풀 세팅을 마친 이순실의 모습에 전현무는 “뮤지컬 배우 같다. 옛날 이순실이 나왔다”며 감탄하고, 박명수는 “할머니에서 이모 됐다”라며 10년은 젊어진 모습에 입을 다물지 못한다. 그러나 막상 웨딩 드레스를 착장하는 과정에서 유독 온몸이 가려진 스타일을 고집해 모두를 의아하게 만든다. 이순실은 “탈북 과정에서 전기 고문 등을 당하다 보니 몸에 흉터가 아직도 남아 있다”라며 “노출이 있는 웨딩드레스에 대해 트라우마가 있다”라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이순실의 남편은 “우리집에 남아 있는 웨딩 사진도 한복 입었던 것이 유일하다”라고 밝혀 전현무와 박명수를 울컥하게 만든다.어느새 화사한 웨딩 드레스까지 풀 세팅을 마치고 여신으로 변신한 이순실의 모습에 이순실 남편은 말을 잇지 못하더니 “장원영이 나이 먹으면 저런 모습이겠구나 싶어. 내 눈에는 이순실이 장원영이다”라며 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈빛으로 이순실을 바라보며 행복을 만끽한다고.남편 한정 장원영 비주얼을 입증 받은 이순실의 리마인드 웨딩 모습은 어떨지 북한 탈출 후 가장 큰 함박 웃음을 짓게 되는 이순실의 모습은 ‘사당귀’ 본 방송을 통해 확인할 수 있다.한편 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr