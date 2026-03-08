텐아시아 DB

넷플릭스 '도라이버'

넷플릭스 ‘도라이버’ 멤버들이 좀비와 만난다.오늘(8일) 공개되는 3회는 두 번째 라이벌전, ‘도라여고 3-3 여고생으로 살기’로 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영의 최강 여고생을 가리기 위한 대환장 라이벌전이 펼쳐진다. 이 가운데 우영이 신들린 좀비 연기로 ‘도라이버’를 발칵 뒤집어 이목을 집중시킨다.‘나애리’ 김숙부터 영화 ‘친구’의 ‘레인보우 진숙’ 주우재까지 호락호락하지 않은 누나 형들의 분장이 이어진 가운데, 우영은 등장부터 범상치 않은 스산한 기운을 내뿜어 눈길을 끈다. '지금 우리 학교는' 속 최남라로 변신한 우영은 느릿한 말투로 모두를 방심하게 한 것도 잠시, 곧 좀비에 빙의된 듯 온몸을 뒤틀며 아크로바틱한 명연기를 펼쳐 모두를 기겁하게 한다. 심지어 누가 잡아끌기라도 하듯 몸을 질질 끌며 교실 밖으로 나가더니, 순식간에 급발진하는 살벌한 리얼 좀비 연기를 선보이자 주우재는 “나 지금 작품 본 것 같아”라며 감탄을 금치 못한다.이 같은 우영의 신들린 연기에 김숙이 뜻밖의 반응을 보인다고. 연기 열정을 불태우던 우영이 '도라여고' 3-3 담임 선생님으로 부임한 김수용에게 달려들어 물어뜯으려 하자, 김숙이 "안돼 나 또 선생님 못 살려~ 살리기 진짜 어려워"라며 아연실색하는 것. 하지만 김수용은 '좀비 우영'을 향해 너그러운 미소를 지으며 "괜찮아. 나도 좀비였었어"라고 다독여 폭소를 자아낸다는 후문이다.김수용은 지난해 11월 경기도 가평 일대에서 유튜브 콘텐츠 제작을 하던 중 갑작스레 쓰러지며 의식을 상실했다. 대략 20분가량 심정지 상태를 겪었지만, 주변 동료들의 신속한 조치 덕분에 골든타임을 확보해 병원 이송 후 의식을 되찾았다. 이후 급성 심근경색 판정을 받고 혈관확장술을 무사히 마쳤다. 현재는 건강을 회복해 방송 일정을 소화하고 있다.그런가 하면 ‘도라여고’의 최강 여고생 자리를 차지하기 위한 멤버들의 치열한 눈치싸움이 예고돼 궁금증을 끌어모은다. 극한의 민첩플레이를 요구할 이번 게임은 바로 '담임쌤 몰래 미션 성공하기'. 은밀하고도 대담한 '수업 중 삼겹살 구워 먹기 미션'부터 책걸상을 통째로 들고 튀어야 하는 '땡땡이 미션', '머리 감기 미션', '지압 슬리퍼 신고 줄넘기 뛰기 미션', '환복 미션' 등 교실에서 이뤄진다고는 믿기 힘든 기상천외한 미션이 펼쳐진다고. 상대는 예측을 뛰어넘는 나사 빠진(?) ‘도라여고’ 여고생들. 김수용은 훈육도 잠시, 뻔뻔한 멤버들의 미션 강행에 말려들어버린다. 심지어 김수용까지 삼겹살을 집어먹는 사태가 벌어지자, 홍진경은 “뭐 하시는 분이야?”라며 항의해 폭소를 유발한다는 전언.과연 새로운 ‘명작’을 탄생시킨 우영의 신들린 좀비 연기는 어떨지, 우열을 가릴 수 없는 다섯 명의 금쪽이 중 최강 여고생 자리를 차지할 진짜는 누가 될지 기대가 수직 상승한다.‘도라이버 시즌4: 더 라이벌’은 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr