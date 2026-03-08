사진=텐아시아DB

2014년 데뷔한 허영지가 '체인지 스트릿'에서 깊은 울림을 전했다.ENA '체인지 스트릿(Change Street)'은 한국 아티스트가 일본 거리에서 친숙한 K-POP을 부르고, 일본 아티스트가 한국 거리에서 대중에게 익숙한 J-POP을 선보이며 서로의 언어와 감성으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로그램이다.지난달 27일 방송된 '체인지 스트릿' 9회에서 허영지는 1살 많은 펜타곤 후이를 비롯해 HYNN(박혜원), 아스트로 산하와 함께 한국 대표 '청춘' 팀으로 무대에 올랐다. 허영지는 카라 활동으로 일본에서 여러 무대를 경험한 적은 있지만, 길거리 버스킹은 처음이라며 설렘과 긴장감을 전했다.'청춘' 팀의 버스킹 장소는 일본을 대표하는 랜드마크인 도쿄타워 아래였다. 관객과 가장 가까운 거리에서 눈을 맞추며 무대에 착석한 허영지는 자연스러운 아이스 브레이킹으로 현장 분위기를 부드럽게 이끌었다.2세대 대표 걸그룹 카라 멤버이자 솔로 가수로 활동해 온 허영지의 첫 선곡은 KBS 드라마 '아이리스' OST로 유명한 백지영의 '잊지 말아요'였는데, 허영지는 자신만의 감성으로 섬세하고 담백하게 선보였다. 한 소절 한 소절 이어갈 때마다 맑고 청아한 음색이 돋보였고, 이는 듣는 이들에게 깊은 울림을 전해 주었다.도쿄타워 일대를 가득 채운 허영지의 호소력 짙은 목소리는 스튜디오 MC들에게도 전달되어 원곡과는 또 다른 매력을 보여준 무대라는 감탄을 자아냈다. 첫 번째 무대부터 색다른 선곡으로 이목을 사로잡은 허영지가 앞으로 보여줄 버스킹에선 또 어떤 노래를 선보이게 될지 기대가 커진다.'체인지 스트릿'은 매주 금요일 밤 11시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr