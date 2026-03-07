사진=텐아시아DB

사진제공=KBS

박지연과 2008년 결혼해 슬하에 두 아들은 둔 개그맨 이수근이 2년 만에 '개그콘서트'에 출연한다.오는 8일 방송되는 KBS2 '개그콘서트'에서는 이수근이 '공개재판'의 피고로 등장한다. 이수근의 '개그콘서트' 출연은 지난 2024년 4월 이후 약 2년 만이다. 당시 이수근은 100% 관객들의 채팅으로 진행되는 '챗플릭스'에 출연해 탁월한 순발력과 명불허전 개그감을 자랑했고 '바디언즈'에선 몸 개그의 대가다운 모습을 보여줬다.오랜만에 '개그콘서트'로 돌아온 이수근은 '공개재판'의 피고로 출석한다. 이수근의 죄명은 바로 '개그콘서트'를 버린 죄다. 하지만 이수근도 호락호락하지 않은 모습을 보여줬다는 후문이다. 판사 박준형과 검사 박성호도 꼼짝 못 하는 입담으로 웃음을 선사할 예정이다.변호사 박영진은 "이수근은 '개그콘서트'를 버리지 않았다. '개그콘서트'를 진심으로 하고 싶어 한다"며 "'개그콘서트'는 이수근에게 하나만 해주면 된다. 출연료 3000만 원을 요구한다"고 말해 모두를 놀라게 한다. 본인마저 놀란 출연료 3000만 원의 진실과 '공개재판'의 결과에 관심이 쏠린다.'거울 남녀'에서는 플라워 카페에서 황혜선과 송영길의 소개팅이 펼쳐진다. 송영길은 이날 역시 거울 속 자신의 모습인 김시우를 보고 멋에 취하는데, 곧 민망한 상황이 연출된다고 한다.'개그콘서트'는 8일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr