사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

배우 하지원(49)이 데뷔 첫 단독 웹예능에 도전한다.오는 19일 공개되는 JTBC 디지털스튜디오 신규 웹예능 '26학번 지원이요'는 단국대학교 연극영화과를 졸업한 하지원이 26학번 새내기로 새롭게 대학에 입학하며 펼쳐지는 좌충우돌 캠퍼스 라이프를 담아낸다.하지원은 최근 한 대학교의 입학식에 직접 참석하며 '26학번 지원이요'의 시작을 알렸다. 백상예술대상, 청룡영화상을 비롯해 방송사 연기대상까지 섭렵한 하지원이 '26학번 지원이요'를 통해 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대가 쏠린다.제작진은 "하지원의 털털하면서도 무엇이든 최선을 다하는 매력을 만나볼 수 있을 것"이라며, "세대를 넘어 26학번 젠지(GEN-Z) 세대와 만들어갈 유쾌한 케미와 바쁜 일정 속에서도 보여줄 그녀만의 건강한 뷰티 노하우가 또 다른 관전 포인트"라고 전했다.한편 하지원은 최근 차기작 드라마 '클라이맥스'에서 야망의 톱스타 추상아 역으로 4년 만에 복귀를 예고했다. 본업인 연기는 물론, 첫 단독 웹예능을 통해 보여줄 다채로운 매력에도 관심이 집중되고 있다.'26학번 지원이요'는 19일 오후 6시, 동명의 유튜브 채널에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr