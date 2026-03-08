사진=텐아시아DB
배우 하지원(49)이 데뷔 첫 단독 웹예능에 도전한다.

오는 19일 공개되는 JTBC 디지털스튜디오 신규 웹예능 '26학번 지원이요'는 단국대학교 연극영화과를 졸업한 하지원이 26학번 새내기로 새롭게 대학에 입학하며 펼쳐지는 좌충우돌 캠퍼스 라이프를 담아낸다.

하지원은 최근 한 대학교의 입학식에 직접 참석하며 '26학번 지원이요'의 시작을 알렸다. 백상예술대상, 청룡영화상을 비롯해 방송사 연기대상까지 섭렵한 하지원이 '26학번 지원이요'를 통해 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대가 쏠린다.
사진제공=JTBC
제작진은 "하지원의 털털하면서도 무엇이든 최선을 다하는 매력을 만나볼 수 있을 것"이라며, "세대를 넘어 26학번 젠지(GEN-Z) 세대와 만들어갈 유쾌한 케미와 바쁜 일정 속에서도 보여줄 그녀만의 건강한 뷰티 노하우가 또 다른 관전 포인트"라고 전했다.

한편 하지원은 최근 차기작 드라마 '클라이맥스'에서 야망의 톱스타 추상아 역으로 4년 만에 복귀를 예고했다. 본업인 연기는 물론, 첫 단독 웹예능을 통해 보여줄 다채로운 매력에도 관심이 집중되고 있다.

'26학번 지원이요'는 19일 오후 6시, 동명의 유튜브 채널에서 공개된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

