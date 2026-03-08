사진 = 서예지 인스타그램

키 169cm에 몸무게 43kg로 알려진 배우 서예지의 힙한 사진이 눈길을 모은다.최근 서예지는 자신의 인스타그램에 패션 브랜드 해시태그와 함께 사진을 올렸다.사진 속 서예지는 화이트 톤 배경 앞 블랙 가죽 소파에 앉아 잔잔한 핀스트라이프 패턴이 들어간 블랙 오버핏 슈트를 착용한 채 상체를 앞으로 기울이고 있다.서예지는 이너로 매치한 블랙 톱과 자연스럽게 떨어지는 스트레이트 헤어가 어우러져 절제된 분위기를 완성하고 있다. 또 다른 컷에서는 손가락을 입술에 가볍게 올린 채 시선을 아래로 두며 깊이 있는 표정을 드러내 핀스트라이프 재킷의 넓은 어깨 라인과 버튼 디테일이 더욱 선명하게 강조된다.이어진 사진에서는 밝은 톤의 패딩 점퍼를 블랙 하이넥 이너 위에 매치한 모습으로 카메라를 정면으로 응시하고 있으며 패딩의 볼륨감 있는 실루엣과 매끈하게 정돈된 피부 표현이 대비를 이루고 있다.마지막 컷에서는 머리를 단정히 묶은 채 측면을 드러낸 프로필 구도로 촬영돼 블랙 헤어클립과 실핀 디테일, 패딩 후드 라인이 한 흐름 안에서 자연스럽게 이어지며 또렷한 옆선과 정제된 이미지를 부각시킨다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 점점 예뻐져" "분위기 미인이에요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생인 서예지는 TV조선 예능프로그램 '식객 허영만의 백반기행'에 등장해 식습관을 고백한 바 있다. 당시 방송에서 서예지는 네 끼를 먹는다고 밝혔다. 169cm에 43kg로 알려진 서예지는 타고난 체질도 있지만 수영과 필라테스로 몸매를 관리한다고 전했다.한편 서예지는 2020년 tvN '사이코지만 괜찮아'로 많은 사랑을 받았지만 배우 김정현을 가스라이팅 했다는 의혹을 비롯해 학교 폭력과 학력 위조 등 사생활 논란에 휘말린 바 있다. 이후 2022년 tvN '이브'로 복귀한 후 2025년 '사의 찬미'로 첫 연극 무대에 오르기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr