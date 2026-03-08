사진 = 기은세 인스타그램
배우 기은세가 파리의 야경을 배경으로 강렬한 존재감을 드러냈다.

최근 기은세는 자신의 인스타그램에 "이자벨 마랑의 밤은 펑키댄스"라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 기은세는 밤하늘 아래 황금빛으로 빛나는 에펠탑을 배경으로 돌담 위에 앉아 블랙 재킷과 블랙 가죽 팬츠를 매치한 채 다리를 교차하고 있다.
안에는 단추가 드러난 화이트 톱을 레이어드해 깊이감 있는 실루엣을 완성했고 얇은 스트랩 힐과 체인 장식이 달린 블랙 가방이 어우러져 도회적인 분위기를 더한다. 이어진 사진에서는 도로 표지판 기둥에 기대 선 채 양손을 팬츠 주머니에 넣고 카메라를 응시하고 있고 뒤편으로 차량 불빛과 에펠탑 조명이 겹쳐지며 야경의 입체감을 살리고 있다.
또 다른 장면에서는 건물과 가로등이 늘어선 거리 위를 걷는 모습이 담겨 블랙 재킷 자락과 가죽 팬츠 질감이 조명 아래에서 자연스럽게 드러난다. 마지막 컷에서는 짙은 블루 톤의 문 앞에 선 채 재킷 안 화이트 톱과 레이어드된 목걸이 디테일이 강조되고 안경과 이어링, 레드 네일 컬러가 어둠 속에서도 또렷하게 빛나며 전체 스타일링을 완성한다.
이를 본 팬들은 "오늘 착장 너무 잘 어울려요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 반해버려" "에펠탑너무멋있어요" 등의 댓글을 달았다.

한편 1983년생인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

