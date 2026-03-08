텐아시아 DB

SBS ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’

이효리, 이상순 부부가 전폭 지원한 국내 최초 발달장애 청춘 연애 리얼리티 SBS '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소')가 오늘(8일) 첫 방송된다.‘학전 그리고 뒷것 김민기’로 백상예술대상 작품상을 수상한 고혜린 PD의 새로운 도전작인 '몽글상담소'는 발달장애 청춘(이하 '몽글 씨')들이 인생 첫 로맨스를 만들어가는 여정을 함께하는 연애 성장기다. 연예계 대표 잉꼬로 정평이 난 14년 차 부부 이효리, 이상순이 이 같은 특별한 연애상담소의 '상담소장'으로 나서 론칭 단계부터 뜨거운 관심을 모았다. 뿐만 아니라 '몽글상담소'를 위해 '이상한 변호사 우영우'의 음악감독 노영심이 곡을 선물, 이효리가 가창하고 이상순이 프로듀싱한 OST가 제작되는 등 따뜻한 응원의 물결이 이어지고 있다.이 가운데 '몽글상담소' 1회에는 '상담소장' 이효리, 이상순이 각기 다른 매력을 지닌 세 명의 '몽글 씨' 오지현, 유지훈, 정지원과 첫 상견례를 갖고 이들의 첫 소개팅을 돕는 모습이 담긴다. 이중에서 배우로 활동하고 있는 지적장애 청년 정지원의 첫 소개팅 현장을 모니터링하던 이효리, 이상순이 생각지도 못한 로맨스 전개에 놀람을 금치 못한다고 해 궁금증이 모인다.첫 소개팅을 앞둔 정지원은 멜로드라마를 보며 만반의 준비를 한다. 로망의 소개팅 장소였던 분위기 좋은 한강 레스토랑에서 첫 소개팅 상대와 조우한 정지원은 마치 드라마를 찢고 나온 남자 주인공처럼 의자를 빼 주고 겉옷을 챙겨주며 로맨틱한 면모를 뽐내 이효리, 이상순의 탄성을 자아낸다. 특히 설렘과 어색함이 뒤엉킨 분위기 속에서도 최선을 다해 서툰 질문을 주고 받는 풋풋한 청춘들의 모습에 이효리는 "영화 같다 진짜"라며 무장해제된 미소를 터뜨리기도 한다.그도 잠시, 정지원의 돌발 행동에 이효리와 이상순이 화들짝 놀란다. 식사를 하던 소개팅 상대의 입가에 음식이 묻자, 정지원이 자리에서 벌떡 일어나 휴지로 입술을 닦아준 것. 이에 이효리와 이상순은 "어머 첫 만남에 저렇게 한다고? 벌써 휴지 플러팅을?"이라고 입을 모으며 '드찢남' 정지원의 로맨스 급전개에 입을 다물지 못한다는 전언이다. 급기야 정지원이 대뜸 와인 러브샷까지 제안하자 이상순은 "안돼 지원아. 그건 아니야"라며 관찰 모니터를 향해 애타게 외친다고.과연 이효리, 이상순을 놀라게 한 '드찢남 몽글 씨' 정지원의 첫 소개팅 현장은 어떨지, 드라마 같은 연애를 꿈꾸는 정지원이 가슴 몽글몽글한 사랑을 찾을 수 있을지 귀추가 주목된다.한편, 올봄 우리의 고정관념을 보란 듯이 무너뜨리고 설렘과 힐링을 선사할 SBS 스페셜 ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’는 오늘(8일) 밤 11시 5분 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr