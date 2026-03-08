텐아시아 DB

사진제공='마니또 클럽'

MBC '마니또 클럽'의 고윤정이 혹독한(?) 예능 신고식을 예고했다.오늘(8일) 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 6회에서는 원팀으로 뭉쳐 '시크릿 마니또' 작전에 돌입하는 2기 회원들의 이야기가 공개된다. 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈 그리고 히든 마니또로 합류한 윤남노 셰프는 소방대원들을 위해 특별한 핸드메이드 선물을 준비할 예정.공개된 선공개 영상에는 소방대원들을 위해 '마니또표 두쫀쿠'인 두쫀슈를 만드는 회원들의 모습이 담겼다. 박명수는 집중해서 카다이프를 볶는 고윤정을 향해 "말을 해야 해요. TV에서"라며 예능 분량을 챙겨주는 조언을 건넸다. 이어 "여기 프로의 세계야"라며 급발진한 멘트로 웃음을 안기기도 했다.현장은 이내 '박명수의 예능 교실'로 변하며 흥미를 더했다. 1교시 개인기 시간에는 고윤정이 크리에이터 랄랄의 부캐릭터인 이명화를 똑같이 따라 하며 의외의 예능감을 뽐냈다. 이를 지켜본 예능 스승 박명수는 흡족한 반응을 감추지 않았다. 2교시 댄스 신고식에서는 댄스 타임이 이어졌다. 고윤정은 홍진경이 '무한도전'에서 선보인 '파리지앵 춤'을 따라 하는가 하면 웨이브까지 소화하며 혹독한(?) 예능 신고식을 치렀다.박명수는 고윤정의 노래 실력까지 확인하려는 듯 "원래 아이돌 했었나?"라는 질문도 던졌다. 고윤정이 미대 출신임을 밝히며 노래방에서는 빅뱅 노래를 자주 부른다고 답하자, 박명수는 곧바로 '명드래곤' 개인기를 출력해 웃음을 안겼다. 이때 김도훈이 개인기를 스틸하며 지드래곤을 삼킨 듯한 뜻밖의 재능으로 현장을 웃음바다로 만들었다.윤남노 셰프의 진두지휘 속에서 마니또표 두쫀쿠인 ‘두쫀슈’를 만드는 회원들의 모습도 이어졌다. 피스타치오 커스터드가 완성되고 김이 펄펄 나는 상황에서도 크림 맛을 보며 행복해하는 ‘두친자’ 고윤정의 모습은 완성될 두쫀슈에 대한 기대감을 높였다. 과연 마니또 클럽 회원들이 준비한 특별한 간식에 소방대원들은 어떤 반응을 보일지 궁금증을 더한다.정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈 그리고 윤남노 셰프가 함께하는 MBC '마니또 클럽' 6회는 오늘(8일) 저녁 6시 5분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr