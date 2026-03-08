사진= ‘살림하는 남자들 시즌2’ 방송 캡쳐

‘살림남’ 박서진이 ‘의리’ 매력에 빠졌다.지난 7일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 박서진이 동생 효정의 다이어트를 위해 의리의 대명사 김보성을 만나는 모습이 그려졌다.이날 방송은 재봉틀 소리로 시작됐다. 박서진은 과거 무대 의상이 비싸 직접 의상을 만들며 익힌 실력을 발휘해 웨딩드레스 수선에 나섰다. 갑작스러운 그의 행동에 동생 효정은 “오빠 결혼하나?”라며 놀랐지만, 박서진의 의외의 답이 돌아왔다. 예쁜 드레스를 보면 동생이 살을 빼고 싶은 욕구가 생길 것 같다는 생각에 동생 맞춤형으로 직접 준비했던 것. 앞서 박효정은 지방률 44%로 인해 드레스가 터진 바 있다.하지만 수선을 마친 드레스는 예상치 못한 상황과 마주했다. 효정에게 맞지 않았을 뿐 아니라 옷이 뜯어지기까지 했다. 지난 단식원 이후로도 체중이 늘어난 효정의 건강을 걱정한 박서진은 더욱 강하게 핀잔을 주며 다이어트를 독려했지만, 걱정이 앞선 날카로운 말은 결국 남매의 갈등으로 이어졌다.박서진은 곧바로 다이어트에 일가견이 있는 개그맨 김용명에게 도움을 요청했다. 상황 설명을 들은 그는 초고속 다이어트 전문가를 소개했고, 등장한 인물은 바로 의리의 아이콘 김보성이었다. 김보성은 한 달 반 만에 체지방만 14kg를 감량한 경험을 밝히며 남다른 다이어트 내공을 드러냈다. 특유의 ‘의리’ 넘치는 에너지에 박서진 역시 단번에 매료된 모습으로 웃음을 더했다. 이후 김보성과 함께 본격적인 다이어트에 돌입하게 된 효정의 모습이 예고되며 남매의 치열한 격투전이 펼쳐질 다음 이야기에 대한 궁금증을 높였다.‘살림남’ 경력직답게 색다른 매력을 선보인 박서진은 김보성과도 금세 호흡을 맞추며 재미를 만들어냈다. 의리 매력에 자연스럽게 녹아들며 비범한 다이어트 프로젝트의 포문을 열어낸 박서진. 다음주에도 이어질 그의 활약에 기대가 더해진다.한편, KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’는 매주 토요일 밤 9시 20분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr