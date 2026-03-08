사진 = 김히어라 인스타그램

운동으로 채운 하루와 여행의 순간이 담긴 김히어라의 사진이 공개되며 시선을 모으고 있다.최근 김히어라는 자신의 인스타그램에 "언젠가 다녀온 발리 사진 풀기 1 운동하고 러닝하고 바로 수영하고 마시구 숙소가서 라면먹기"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김히어라는 노란 쿠션이 놓인 야외 선베드에 몸을 기댄 채 블랙 스포츠 톱을 입고 맥주잔을 들어 올린 모습이다. 김히어라는 파란색과 노란색이 배색된 모자와 선글라스를 착용했고 허리에는 짙은 색 타월을 둘러 편안한 분위기를 더했다.다른 사진에서 김히어라는 흰 집업을 어깨에 걸친 채 모자를 뒤로 돌려 쓰고 환하게 웃으며 손을 들어 포즈를 취하고 있다. 또 실내 공간의 붉은 소파에 앉아 휴대전화를 귀에 댄 채 통화하는 장면도 공개됐는는데 우드 톤 벽면과 테이블이 어우러진 공간 안에서 블랙 쇼츠와 화이트 집업 차림이 자연스럽게 이어진다.이어진 사진에서 김히어라는 초록 덩굴이 가득한 길 위를 향해 몸을 돌린 채 뒤를 돌아보는 모습이 담겼고, 블랙 톱과 쇼츠 차림에 가벼운 겉옷을 걸친 채 걷는 장면이 여행의 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "왜케아름다워" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "운동하는 멋진 뇨자" "정말 좋은 배우야" 등의 댓글을 달았다.한편 김히어라는 2023년 넷플릭스 시리즈 '더글로리'로 큰 사랑을 받던 중 중학교 재학 시절 당시 갈취, 폭행, 폭언 등으로 악명이 높았던 일진 모임의 멤버였다는 제보가 나오면서 학폭 논란에 휩싸였다. 이에 소속사 측은 "김히어라와 당사가 지난해 불거진 일련의 사안과 관련해 당사자들을 만나 오랜 기억을 정리하며 서로 이해하는 시간을 가졌다"며 "각자의 삶을 응원하기로 했다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr